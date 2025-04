Hija de Karina García y la hermana de Yina Calderón opinaron sobre la nominación de la empresaria contra su amiga en ‘La casa de los famosos’

La hija de Karina García envió indirectas críticas a Yina Calderón, mientras que Juliana Calderón defendió la nominación de Karina - crédito cortesía del Canal RCN - @issaflow_ - @julianacalderon12/Instagram

La reciente nominación de Yina Calderón a Karina García en el programa La casa de los famosos Colombia generó un intenso debate tanto entre los participantes como en las redes sociales.

El episodio más reciente del reality dejó a los televidentes sorprendidos, especialmente por la decisión de Calderón de enviar a la placa a García, que hasta ese momento era considerada una de sus amigas más cercanas dentro del programa.

El impacto de esta nominación no solo se sintió dentro de la casa, sino fuera de ella. Isabella Vargas, hija de Karina García, reaccionó en su cuenta de Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa hacia Yina Calderón.

En el video, Isabella destacó que el reality no solo es un espectáculo de entretenimiento, sino una oportunidad para aprender sobre las dinámicas de las personas: “Yo todo lo que me he metido como en este cuento del reality he aprendido mucho, muchachos. He analizado los comportamientos de la gente, cómo hablan, cómo actúan, cómo piensan y uno aprende mucho”.

En este sentido, destacó que una de las lecciones más importantes que ha extraído de esta experiencia es que no siempre se puede confiar plenamente en las personas, incluso en aquellas más cercanas: “Es que tú no puedes confiar en nadie. O sea, en ocasiones ni en tu propia familia puedes confiar”.

La hija de Karina García también aprovechó para invitar a los seguidores del programa a reflexionar sobre su actitud hacia los participantes. Según explicó, es importante recordar que quienes están dentro de La casa de los famosos Colombia son personas reales, con emociones y errores como cualquier otra.

“No cuestione ni critique tanto las acciones de la gente porque usted no sabe qué están sintiendo allá (...) Y son personas igual que usted, cometen errores igual que usted, viven igual que usted. O sea, entonces vea el reality sin tanto veneno”, indicó Vargas, destacando que el público debería disfrutar del programa sin comentarios negativos.

Isabella Vargas también compartió cómo ha sido para ella vivir esta experiencia como familiar directa de una de las participantes. Según explicó, el vínculo emocional con su madre hace que cada momento del reality sea más intenso: “Yo soy la familiar de una participante. Yo vivo cada una de las emociones que ella está viviendo allá, los sentimientos, todo, porque uno se mete en la película. No estamos hablando de una amiga ni de una conocida”.

Además, reconoció que no ha sido fácil lidiar con los comentarios en redes sociales, describiendo el día de la nominación como “tensionante” y “maluco”: “No voy a negar que hoy ha sido un día maluco, como tensionante desde por la mañana. Porque no es fácil. O sea, no es fácil leerlos a ustedes”.

En su mensaje, Vargas también hizo un llamado a los seguidores de Karina García para que continúen apoyándola en esta etapa del programa: “Los que son team Karina, los que de verdad nos quieren y nos apoyan, sabemos que otra vez necesitamos mucho de la ayuda de ustedes para que entre el domingo”.

Además, en otra publicación, Isabela habría lanzado una indirecta a Yina Calderón al utilizar una canción con la frase: “¿Cómo es que siendo tan dos caras, puedes dormir tranquilo?”, acompañada de un texto que decía: “Siempre lo vimos venir…”. Por último, compartió el video en el que su mamá está llorando y escribió: “En esa casa estás sola, pero sabes que afuera tienes personas que jamás tocaríamos el corazón tan hermoso que tienes. Te amo, mami. Estamos contigo”.

Por otro lado, la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, también se pronunció sobre la polémica. En sus redes sociales, defendió la decisión de la empresaria huilense, argumentando que fue una estrategia calculada.

“Todos ustedes están asombrados por la nominación de Yina, pero créanme que Yina es muy inteligente. Yo me puse a pensar como Yina. Si Yina hubiese nominado a Melissa, tiene excelente puntaje. Ella sabía que faltaban dos nominaciones por el público. O sea, normalmente si ya están todos los de agua nominados, obviamente iban a quedar los de fuego. Entonces, ¿qué dijo? Yo prefiero que entre pronto Karina, que todas las chicas fuego las pueden sacar así como la otra vez, y no Melissa, que tiene un fandom grande que puede sacar a una de fuego”, explicó.

Según Juliana, Yina sabía que si nominaba a Melissa, quien cuenta con un gran respaldo del público, podría poner en riesgo a otras integrantes del cuarto fuego. Por eso, optó por nominar a Karina, considerando que esta decisión podría beneficiar al grupo en el largo plazo.

“Entonces, todo tiene su justificación, Yina es muy pila, Yina es muy inteligente y ella no quería nominar 100% a Karina, pero sabe que si no lo hubiese hecho, hubiese nominado a Melissa, pues hubiese sido peor para todos porque pueden sacar a una chica de fuego”, añadió.

Las declaraciones de la hija de Karina García y la hermana de Yina Calderón generaron comentarios divididos en las redes sociales: “Bravo Isa, eres una hija y una adolescente con los pies bien puestos en la tierra”; “Ahora vienen las hermanas de Fiona y le dicen hasta el mal de que se va a morir😂”; “Tranquila que vamos a votar por Karina la vamos a ayudar”; “Juliana usted es la única que sale a defender a Yina y Yina quiere es a Leonela”; “Ay no mija no venga acá a justificar lo injustificable”.