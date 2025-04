Pitbull atacó a una menor de edad en Ibagué hasta desfigurar su rostro: “Mi hermano fue el que me salvó”

El animal habría sido entrenado por su irresponsable cuidador para atacar a las personas - crédito AdobeStock

Las autoridades de Ibagué están en alerta ante un nuevo ataque protagonizado por un perro considerado de raza potencialmente peligrosa. Se trata de un pitbull, que se encontraba con su dueño en un popular sector de la capital del Tolima, en el momento en el que este le habría dado la orden de atacar a su víctima, una joven de tan solo 17 años que se encontraba pasando por el lugar.

Así lo relató la víctima, identificada como Laura Sofía Huerfia, que indicó que ella se encontraba en el barrio Los Mártires, en el momento en el que el sujeto soltó el perro y le ordenó atacarla. El animal actuó tras la orden de su dueño y le propinó brutales mordiscos en su rostro, desfigurando gran parte del mismo.

“Él hizo que el Pitbull me mordiera. Es amigo de unas personas que intentaron robarme días atrás”, relató la joven en su denuncia que fue citada por el medio local El Olfato, demostrando así que todo se trataría de una represalia por un hecho anterior que había protagonizado.

Del mismo modo, la víctima aseguró que sus allegados y vecinos del sector se comunicaron con las autoridades. Sin embargo, aunque estos atendieron el llamado no auxiliaron a la víctima: ““}Esa persona le dio la orden al perro que me atacara y de una me mordió mi cara. La Policía llegó en ese momento y no hizo absolutamente nada. Mi hermano fue el que me salvó la vida. Todo fue culpa del dueño por la forma agresiva de criar el perro”, declaró la joven.

Ante la gravedad de los hechos, la joven fue trasladada a un centro asistencial, en el que los médicos se encargaron de brindar las primeras curaciones, aunque requiere de tratamientos para eliminar las lesiones causadas por el furioso animal.

Cabe mencionar que, la joven ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, donde enfatizó que el animal no tiene la culpa de la crianza que le dieron, por lo que el cuidador es el que debe ser judicializado porque, presuntamente, habría sido el que le dio la orden al animal.

“Lo que más me duele es que esto pudo haberse evitado si la Policía hubiera actuado y si ese perro no hubiera sido criado con violencia. Solo espero que las autoridades hagan lo que les corresponde”, reiteró la joven en la denuncia que fue expuesta por el medio local.

La joven y sus seres queridos exigieron la apertura de un proceso penal en contra del hombre señalado de ser el responsable de este ataque. Y ante la gravedad de este hecho, se reavivó la discusión sobre la importancia de criar a los animales con responsabilidad y en un entorno donde prime el amor y el cuidado para evitar que tengan reacciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos.

Cabe mencionar que, en el territorio nacional se han presentado otros hechos similares recientemente, uno de ellos ocurrió en la capital del país, donde un sujeto ordenó a su mascota, de la misma raza del caso ocurrido en Ibagué, atacar a miembros de la Policía Nacional en medio de un procedimiento de rutina, pues estaban atendiendo una riña en la localidad de Tunjuelito.

El estado de salud del animal fue verificado por miembros de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental. En cuanto al propietario de este canino, se confirmó que quedó a disposición de las autoridades por el delito de violencia contra servidor público al utilizar su animal de compañía para un ataque de este tipo.