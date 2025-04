Álvaro Leyva no solo se refirió a Gustavo Petro en su carta, también a Armando Benedetti: le volvió a decir ‘adicto’ y habló de su llegada al Gobierno

El canciller Álvaro Leyva Durán se fue lanza en ristre contra ministro de Interior, Armando Benedetti - crédito Cancillería/Colprensa

El ambiente político se mantiene en su estado más tenso, después de que el excanciller Álvaro Leyva revelara la carta que le hizo llegar al presidente Gustavo Petro y que terminó siendo la prueba con la que se confirmaría el presunto problema de drogas que rodea el Gobierno nacional.

De hecho, aunque el exfuncionario intentó ser reflexivo y hacer recomendaciones al jefe de Estado, también se despachó fuertemente contra Benedetti y volvió a referirse a él como un ‘adicto’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la comunicación, Leyva aseguró que fue por su gestión que Armando Benedetti llegó a la embajada de Colombia en Venezuela.

Sin embargo, el hoy ministro se mostró reticente a aceptar el cargo, pues su intención, desde el principio, era trabajar en una posición más alta en el Gobierno nacional.

Denuncias de Álvaro Leyva sacuden entorno de Gustavo Petro - crédito red social X

“Me correspondió nombrar a Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Me dijo usted que hablara con él. Lo cité a mi apartamento. No quería aceptar la designación. Aspiraba a trabajar en una posición importante en Colombia. Quizá como un eventual ministro”, señaló Leyva en su carta.

Incluso, el excanciller señaló que en su encuentro con Benedetti se dio cuenta de que el embajador estaba atravesando serios problemas personales, específicamente relacionados con el abuso de sustancias.

Leyva contó que en una reunión en su apartamento Benedetti le confesó que tenía problemas de adicción a las drogas.

A pesar de que Leyva trató de ayudarlo, Benedetti no aceptaba la situación con la gravedad que requería, y su estado de salud personal no fue tomado en cuenta con la urgencia necesaria.

El exministro revela dificultades en la relación con el presidente, mencionando episodios polémicos - crédito red social X

“Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales me manifestó que el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado. Lo comentamos. Comprendí por todo lo que manifestó que estaba adicto a las drogas. Bettín gran profesional de enorme reputación. De mi entrevista con Benedetti concluyó que se trataba de un enfermo. Sigue igual señor Presidente”, continuó el excanciller.

Según Leyva, este comportamiento refleja una falta de atención del presidente a los problemas internos dentro de su círculo cercano, incluyendo los de sus colaboradores más cercanos.

Pero esta no es la primera vez que el excanciller se refiere en esos términos la hoy ministro del Interior. De hecho, en junio de 2023, cuando en el país se mantenía viva la controversia tras la divulgación de los primeros audios que involucraban a Armando Benedetti, en un supuesto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro, el exfuncionario le hizo un comentario sobre su presunta adicción.

Álvaro Leyva habló en ese momento sobre el papel de Benedetti y su salida del Gobierno. Durante declaraciones a los medios, Leyva cuestionó la credibilidad del exembajador, señalando que este mismo se había descrito como “drogadicto”. “¿A ustedes les parece una buena fuente?”, preguntó Leyva, poniendo en duda la validez de las acusaciones hechas por Benedetti en los audios.

El entonces canciller de la República Álvaro Leyva Durán emitió duras declaraciones en contra del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, al que dijo que no se le puede creer porque es un "drogadicto" - crédito X

“Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?”, fue el mensaje completo del excanciller.

En ese momento, Benedetti y Laura Sarabia fueron señalados por los presuntos manejos que se estarían dando dentro del Ejecutivo para otorgar cargos, especialmente ante la insistencia del hoy ministro para pertenecer a la cúpula cercana del presidente.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, señaló Benedetti en uno de los audios revelados por Semana.