Ex secretaria de prensa de Presidencia también defendió a Gustavo Petro: “Es inaceptable que la discusión pública sea un cruce de chismes”

María Paula Fonseca salió en defensa de Petro tras carta de Leyva - crédito Presidencia de la República

Un sismo de opinión provocó en la mañana del miércoles 23 de abril la carta que hizo pública a través de las redes sociales Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro. En la misiva se leen aseveraciones que vinculan al presidente de la República y a Armando Benedetti, ministro del Interior, con el consumo compulsivo de drogas, lo que habría alterado el rendimiento de los funcionarios, especialmente del jefe de Estado.

Si bien varios han dado credibilidad a lo expresado por Leyva, otros han salido en defensa del presidente Gustavo Petro, asegurando que todo se trata de un entramado para afectar su imagen. Una de esas voces es la de María Paula Fonseca, exsecretaria de Prensa de Presidencia y actual subgerente de Rtvc.

A través de su cuenta de X, Fonseca rechazó lo comunicado por el excanciller y aseguró que, en lo que trabajó con el presidente Petro, nunca evidenció en él comportamientos erráticos, sino, por el contrario, un compromiso férreo con sus funciones gubernamentales.

“El presidente está en permanente estudio de los temas del gobierno, lee y analiza con detenimiento en busca de soluciones a las problemáticas, está constantemente preocupado por lograr la transformación en Colombia. Puede durar horas analizando una situación que considere importante para el país y no interrumpe las reuniones que considera merecen su tiempo. No pierde el tiempo en cosas que no sean trascendentales, pero dedica más tiempo del habitual a lo que estima lo requiere”, escribió.

La exsecretaria de Prensa señaló que Petro cumple con sus obligaciones - crédito X

Fonseca señaló que detrás del debate sobre la supuesta drogadicción de Petro hay intereses para distraer a la opinión pública de los cambios propuestos desde el Ejecutivo.

“Es respetuoso, en el trato diario de pocas palabras, escucha atentamente a sus interlocutores y da la línea. Por lo general sorprende con análisis brillantes que van mucho más allá de lo que se le está planteando. Es inaceptable que la discusión pública sea un cruce de chismes que buscan destruir la figura del presidente en vez de dar los debates del cambio que tanto necesita Colombia”, señaló.

La carta de Leyva Durán que desencadenó todo

“Ciudadanas, ciudadanos. Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m.”, escribió el exfuncionario.

Denuncias de Álvaro Leyva sacuden entorno de Gustavo Petro - crédito red social X

Junto a su mensaje, publicó el documento completo que consta de cuatro páginas en las que contó cómo cambió su percepción frente al Gobierno nacional y al presidente Petro, a pesar de que fue defendido por el jefe de Estado en medio del escándalo por la licitación para la fabricación de pasaportes.

“Si bien es cierto que fui un funcionario de altísimo nivel supuestamente cercano a usted, debo manifestarle que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe. Tal la razón por la que he recurrido a varios mensajes hoy llamados X y a las redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es mi deber que usted tenga presente. Usted en primer lugar. Y de ser necesario la nación entera”, inicia el documento.

El exministro revela dificultades en la relación con el presidente, mencionando episodios polémicos - crédito red social X

Leyva aseguró de Petro ha cambiado drásticamente desde los días de la campaña presidencial, cuando el entonces candidato promovía ideales de igualdad, justicia social y paz integral. Además, advirtió que su distanciamiento no se debe a una traición, sino a discrepancias profundas que surgieron durante su tiempo como canciller.

“Yo en ningún momento le fallé Presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Mas sin embargo fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra (sic)”, continuó el excanciller.