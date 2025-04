Bogotá enfrentará restricciones viales por concierto de System of a Down en El Campín: así será el plan de movilidad

"System of a Down llegará a Bogotá el 24 de abril de 2025 en su gira 'Wake Up South America Tour'. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae - X/System of down

Bogotá se alista para recibir a la icónica banda System of a Down gracias a su gira ‘Wake Up South America Tour’, que tendrá lugar el jueves 24 de abril de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Para ellos, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de medidas que comprometerá el tránsito de la capital desde el martes 22.

La entidad implementarán cierres viales y desvíos en las inmediaciones del estadio desde el 22 hasta el 26 de abril, con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad durante el evento. Las modificaciones afectarán tanto a conductores como a peatones y usuarios de transporte público.

Cierres viales programados en diferentes etapas

Los cierres viales comenzarán a partir de la 1:00 p. m. del 22 de abril y se extenderán hasta la 1:00 p. m. del 25 de abril en varios tramos específicos. Entre ellos se encuentra el carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28, entre 30 metros al sur de la avenida calle 57 y 25 metros al norte de la calle 53B Bis.

También se verá afectado el carril norte de la calzada norte de la calle 53B Bis, en el tramo comprendido entre 40 metros al occidente de la carrera 28 y 70 metros al oriente de la avenida Carrera 30 (NQS), siempre que exista un sobreancho que permita el paso de otros vehículos.

Restricciones incluyen senderos peatonales y calzadas de la Transversal 28 y la Calle 53B Bis - crédito Secretaría de Movilidad

El sendero peatonal norte de la calle 53B Bis, entre la Transversal 28 y la avenida carrera 30, también será cerrado, y los peatones deberán utilizar el sendero sur como alternativa. Por otro lado, desde la 1:00 p. m. del 22 de abril hasta las 6:00 a. m. del 26 de abril, se realizará el cierre total de la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte, con un cierre controlado desde este punto hasta la diagonal 61C.

Restricciones adicionales durante el evento

El miércoles 23 de abril, a partir de las 10:00 p. m., se implementarán cierres más amplios que se mantendrán hasta las 4:00 p. m. del 25 de abril. Entre las áreas afectadas se encuentran las dos calzadas de la transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluyendo el sendero peatonal del costado occidental. Sin embargo, se habilitará un carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental, mientras que el sendero peatonal del costado oriental permanecerá operativo.

La SDM recomienda el uso de transporte público para evitar congestiones y facilitar el acceso al evento - crédito Secretaría de Movilidad

Otros cierres incluyen las dos calzadas de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida carrera 30, así como los senderos peatonales norte y sur de esta vía. También se cerrará la carrera 28, entre la calle 53B Bis y la Calle 53B, con un carril controlado para los residentes de la transversal 28. Adicionalmente, se restringirá el acceso en la calle 57A, desde la avenida NQS hasta el parqueadero norte, y se cerrarán parcialmente los senderos peatonales de la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A.

La secretaría también detalló que el carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B y la calle 57A, será habilitado para los ciclistas en caso de congestión en los senderos peatonales. Para garantizar la seguridad de los usuarios, se instalarán barreras plásticas y delineadores tubulares. La medida será implementada únicamente si es necesario y bajo la coordinación de la entidad.

Se recomendó a los asistentes al concierto utilizar el Sitp o el sistema de transporte público TransMilenio, ya que no se permitirá la detención de vehículos frente al estadio en la avenida NQS. Las zonas de ascenso y descenso autorizadas serán las habituales del sistema de transporte público.

Desvíos para conductores

Bajo ese contexto, la dependencia diseñó una serie de rutas de desvío para minimizar el impacto de los cierres en la movilidad. Los usuarios que se desplacen en sentido sur-norte por la avenida NQS y necesiten tomar la calle 53B Bis al oriente, deberán continuar hacia el norte por la diagonal 61C y luego retomar su recorrido habitual. De manera similar, quienes transiten por la calle 57A al oriente deberán seguir por la misma diagonal.

Carriles habilitados para ciclistas en la Avenida NQS ante posibles congestiones durante el evento - crédito Secretaría de Seguridad

En sentido norte-sur, los conductores que utilicen la carrera 24 o la transversal 28 y deseen tomar la avenida calle 53 al occidente, deberán desviarse por la transversal 25 y la diagonal 53C antes de retomar su ruta. Asimismo, quienes circulen en sentido oriente-occidente por la avenida calle 57 y necesiten tomar la transversal 28 o la carrera 28, deberán utilizar la Carrera 21 como alternativa.

Zonas amarillas y recomendaciones para los asistentes

Para facilitar la evacuación tras el concierto, se habilitarán zonas amarillas provisionales para taxis y vehículos especiales entre las 12:00 a. m., y las 3:00 a. m., del 25 de abril. Las zonas estarán ubicadas en la diagonal 61C, entre la carrera 27 y la carrera 24, y contarán con señalización adecuada.

Finalmente, la secretaría recomendó a los asistentes planificar sus desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones del personal de logística, la Policía de Tránsito y los organizadores del evento. Igualmente, sugirió evitar el uso de vehículos particulares y respetar las zonas de ascenso y descenso autorizadas.