Álvaro Leyva reveló carta que le envió a Gustavo Petro: le sacó trapitos de Benedetti, su desaparición en París y hasta líos con drogas

Álvaro Leyva tocó temas que han impactado al país como los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia - crédito AP/Fiscalía General de la Nación/ Carlos Ortega/EFE/Colprensa/Enea Lebrun/Reuters

Un día después de que el excanciller Álvaro Leyva hiciera pública su intención de entregarle una misiva al presidente Gustavo Petro expresando lo que él considera inapropiado de este Gobierno, el documento finalmente fue radicado en la Presidencia de la República.

Así lo dio a conocer Leyva a través de su cuenta de X, donde también dejó claro el evidente distanciamiento que ha tomado con el proyecto progresista del presidente, además de sacarle varios ‘trapitos al sol’, entre esos, su polémica desaparición en París, Francia, en 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ciudadanas, ciudadanos. Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m.”, escribió el exfuncionario.

Junto a su mensaje, publicó el documento completo que consta de cuatro páginas en las que contó cómo cambió su percepción frente al Gobierno nacional y al presidente Petro, a pesar de que fue defendido por el jefe de Estado en medio del escándalo por la licitación para la fabricación de pasaportes.

Denuncias de Álvaro Leyva sacuden entorno de Gustavo Petro - crédito red social X

“Si bien es cierto que fui un funcionario de altísimo nivel supuestamente cercano a usted, debo manifestarle que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe. Tal la razón por la que he recurrido a varios mensajes hoy llamados X y a las redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es mi deber que usted tenga presente. Usted en primer lugar. Y de ser necesario la nación entera”, inicia el documento.

Leyva aseguró de Petro ha cambiado drásticamente desde los días de la campaña presidencial, cuando el entonces candidato promovía ideales de igualdad, justicia social y paz integral. Además, advirtió que su distanciamiento no se debe a una traición, sino a discrepancias profundas que surgieron durante su tiempo como canciller.

“Yo en ningún momento le fallé Presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Mas sin embargo fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra (sic)”, continuó el excanciller.

El exministro revela dificultades en la relación con el presidente, mencionando episodios polémicos - crédito red social X

En el documento, Leyva señaló que, a pesar de haber asumido la Cancillería con el objetivo de posicionar a Petro como un líder continental, se encontró con serias dificultades para establecer una comunicación directa con el presidente. Según el exfuncionario, el acceso al mandatario estaba mediado por su entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, que se habría convertido en la barrera más grande para acceder al jefe de Estado.

“Cuando iba a buscarlo la señora Sarabia conocida de autos me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales (sic)”, escribió Leyva.

Uno de los episodios más polémicos que menciona en la carta es la designación de Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Leyva asegura que Benedetti inicialmente rechazó el cargo, aspirando a una posición más relevante en Colombia, y que durante una reunión privada, el entonces embajador admitió problemas personales relacionados con el consumo de drogas.

Carta abierta de Álvaro Leyva critica fuertemente a Gustavo Petro - crédito red social x

“Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales me manifestó que el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado. Lo comentamos. Comprendí por todo lo que manifestó que estaba adicto a las drogas. Bettín gran profesional de enorme reputación. De mi entrevista con Benedetti concluyó que se trataba de un enfermo. Sigue igual señor Presidente”, afirmó el exministro.

Uno de los puntos más delicados de la misiva es la referencia a la desaparición de Petro durante una visita oficial a París en 2023. Leyva afirmó que el mandatario estuvo dos días fuera del radar, lo que generó incomodidad tanto a nivel personal como diplomático.

Según el exministro, este episodio confirmó rumores previos sobre problemas de drogadicción que, asegura, afectan al presidente desde hace tiempo. “Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su Canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado. Me apena decirlo hoy -tarde ciertamente-, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, continuó.

El exministro de Exteriores de Colombia expuso diferencias con el presidente, cuestionando desde su equipo cercano hasta su liderazgo, en un texto público presentado a la Presidencia - crédito red social X

A pesar de las duras críticas, Leyva aseguró que su intención no es generar conflicto, sino llamar la atención del presidente sobre lo que considera errores graves en su gestión.

En la carta, el exministro sugirió que Petro debería desvincularse de algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Laura Sarabia y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a quienes acusa de haberle causado daño al mandatario y a su gobierno.

Leyva concluyó su misiva con un llamado a la unidad nacional, instando al presidente a evitar un “incendio social” y a trabajar por la reconciliación del país.

También expresó su disposición a reunirse con Petro para ofrecerle sugerencias que, según él, podrían beneficiar tanto al mandatario como a la nación.