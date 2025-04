Gustavo Petro solicitó a Nayib Bukele, a través de un trino en inglés, la liberación de colombianos detenidos en El Salvador

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nayib Bukele, presidente de El Salvador - crédito Colprensa/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en inglés en su cuenta de X, donde endureció su postura contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El jefe de Estado realizó una nueva solicitud para que el Gobierno de ese país libere a los colombianos que permanecen privados de la libertad en las cárceles de El Salvador.

“No, señor Bukele, muy mal. No lo aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta que se criminalice a los hijos de Venezuela, la patria de Bolívar. Entréguennos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen ir al pueblo venezolano, porque es un pueblo que clama por su libertad. Los migrantes no son criminales: esta es una regla básica de la humanidad”, indicó el presidente Petro en la traducción de su publicación en inglés.

El mandatario colombiano culpó al fascismo en Europa, que, según él, le s permitió crear “una idea criminal” y “cobertura legal”.

“El fascismo en Europa creó una idea criminal y le dio cobertura legal. Dijo que se podía culpar a un grupo social por el crimen de un individuo”, aseveró Petro.

Además, precisó en su publicación en inglés que “en esa línea, la fantasmagoría criminal fascista ha construido discriminaciones contra pueblos enteros, ha encarcelado pueblos e incluso ha cometido genocidio. Ese es el camino que condujo al holocausto de los judíos, millones de los cuales fueron asesinados, y al holocausto del pueblo soviético, sus obreros y campesinos, hombres y mujeres, simplemente por enarbolar una bandera roja”.

Y agregó: “Ninguna persona con mentalidad democrática en Latinoamérica puede aceptar como principio de una república que todo el pueblo venezolano en el exilio sea criminalizado por los crímenes del llamado Tren de Aragua. Esto equivale a repetir los pasos de los fascistas, contra quienes los soldados estadounidenses lucharon a muerte”.

Gustavo Petro recordó al expresidente de Estados Unidos John Quincy Adams, hijo del padre fundador John Adams, por su lucha en la libertad de las “personas negras”.

“La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha dictado una sentencia universal, que llamo universal no porque sea americana, de toda la América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, sino porque es universal como un tótem. Me recuerda a John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos e hijo del padre fundador John Adams, y su lucha por la libertad de las personas negras que escaparon de los barcos de esclavos que venían de África”. afirmó el presidente Petro.

Esta solicitud surgió tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender temporalmente las deportaciones de venezolanos, luego de un recurso de emergencia interpuesto por una organización que denuncia que el gobierno de Donald Trump busca enviar más migrantes a El Salvador.

El mandatario colombiano subrayó que “los migrantes no son criminales” y añadió que su petición era una cuestión de humanidad. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en un centro de migrantes en Texas bajo una ley de 1798, utilizada solo en tiempos de guerra.

Este fallo se dio luego de un recurso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias intentaban reactivar deportaciones basadas en esa ley.