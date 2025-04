Nuevas hipótesis sobre la desaparición de la joven médica Tatiana Hernández en Cartagena: habría sido dopada

La joven médica desapareció desde el domingo 13 de abril y continúa la intensa búsqueda en Cartagena - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

La familia de Tatiana Hernández, una estudiante de medicina de 23 años desaparecida en Cartagena, ha planteado nuevas hipótesis sobre lo ocurrido tras más de una semana sin noticias de su paradero.

La joven bogotana fue vista por última vez el domingo 13 de abril, mientras se encontraba en los espolones frente al mar Caribe. Un video grabado por un turista captó a Tatiana en ese lugar, lo que constituye uno de los últimos registros visuales de su presencia antes de que se perdiera todo rastro de ella.

Sin embargo, la madre de la estudiante, Lucy Díaz, ha señalado que, según un testigo, su hija no estaba sola, sino acompañada por dos hombres, lo que ha despertado sospechas sobre las circunstancias de su desaparición.

Un testigo que conversó tanto con las autoridades como con la familia de Tatiana Hernández afirmó que la joven fue abordada por alguien. Según este testimonio: “Recibí de primera mano la información de la persona que, entre comillas, nos dio un indicio de que Tatiana salió hacia la ciudad amurallada. No ingresó al mar, pero estoy esperando resultados de la Fiscalía sobre esta investigación”, contó la madre de Tatiana en diálogos con Noticias Caracol.

Lucy Díaz, quien compartió detalles del relato, señaló que, según el informante, “una sola persona se acercó a Tatiana en el lugar de los hechos, conversó con ella por un tiempo, y aparentemente, como si fuera alguien conocido, ella decidió, por su propia voluntad, cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena”.

La familia de Tatiana sospecha que pudo haber sido drogada para ser llevada por esta persona. “Es lo que realmente sospechamos. No tenemos evidencia que lo confirme, pero es lo más lógico, ya que no teníamos problemas con nadie. Tatiana era una persona muy dispuesta a ayudar a los demás”, indicó la mamá de la estudiante de Medicina al noticiero mencionado.

Además, Lucy en medio de su relato agregó a Noticias Caracol: “No sé qué palabras le pudo haber dicho esa persona o si le aplicó alguna droga para que, por su propia voluntad, cruzara la avenida. Sin embargo, esto no es algo confirmado, es solo el relato que me dio la persona que asegura haberla visto en esa zona durante un tiempo”.

En cuanto a las cámaras de seguridad del sector, la madre de Tatiana confirmó al medio mencionado que “no hay información porque las dos cámaras próximas al lugar no funcionan hace mucho tiempo; eso es lo que han dicho las autoridades y el Distrito”.

Es así que su familiar aseguró que sigue a la expectativa y “con la esperanza de que haya una luz con la que sí se pueda evidenciar la información que nos ha dado la persona que dice haberla visto cruzar hacia la ciudad amurallada”.

Más sobre la desaparición

La desaparición de Tatiana Hernández Díaz, una joven de 23 años y estudiante de Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada, ha generado una intensa movilización en Cartagena, donde familiares, amigos y autoridades trabajan incansablemente para dar con su paradero.

La joven lleva nueve días desaparecida, y las autoridades locales han ofrecido una recompensa de $50 millones de pesos para incentivar a la ciudadanía a colaborar con información que permita localizarla.

De acuerdo con los reportes, la última vez que se tuvo registro de Tatiana fue el domingo 13 de abril, alrededor de las 4:30 p. m., cuando salió del Hospital Naval, ubicado en el sector de Bocagrande. En ese momento, vestía un short blanco y una blusa estampada con flores blancas y doradas, según detallaron sus amigos.

La madre de Tatiana explicó que su hija había manifestado sentirse estresada debido a la carga académica de su último semestre de Medicina. Según relató, la joven había estado durmiendo pocas horas y enfrentaba una gran presión por sus responsabilidades. Antes de desaparecer, Tatiana le comentó a una amiga que necesitaba salir a caminar sola para despejarse, rechazando la compañía que le ofrecieron.

Lucy Díaz, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, expresó su angustia y determinación por encontrar a su hija. “Tenemos un acompañamiento total de las entidades como CTI, Fiscalía, Ejército, Armada Nacional y Universidad Militar Nueva Granada. Estamos altamente agradecidos porque hemos sentido el acompañamiento, pero nosotros como familia no vamos a descansar para averiguar con la gente para que nos den una luz. Tatiana está en tierra. Sé que la voy a encontrar”, afirmó.