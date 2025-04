Qué se sabe de la cancelación de la visa a Estados Unidos al presidente Petro: aún no hay declaración oficial del Gobierno Trump

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en la Casa de Nariño, donde mencionó en tono informal que “le habrían quitado la visa” para ingresar a Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia

Ni la Cancillería de Colombia ni la Embajada de Estados Unidos en Bogotá tienen conocimiento de una supuesta revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro, pese a que el propio mandatario afirmó este lunes que no podría ingresar a territorio estadounidense porque “le habrían quitado la visa”.

La declaración, que sorprendió por su tono distendido, fue realizada durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño realizada el 21 de abril.

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo Petro, según reportó Blu Radio.

El comentario surgió mientras hablaba sobre la presencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington.

Sin confirmación oficial ni antecedentes claros

De acuerdo con el medio La Fm, la canciller Laura Sarabia se mostró sorprendida ante las declaraciones del presidente. Desde la Cancillería aseguraron que no han recibido ninguna notificación oficial del gobierno estadounidense sobre una posible revocatoria de visa.

Por su parte, fuentes de la embajada de Estados Unidos en Colombia también indicaron que no tienen información al respecto.

La revocación de la visa de un jefe de Estado es un hecho poco común y con implicaciones diplomáticas significativas. Según explicaron fuentes citadas por La Fm, este tipo de decisiones son tomadas exclusivamente por el Departamento de Estado de EE.UU. y, de concretarse, se comunican de manera formal.

El presidente de la República, en sus redes sociales, indicó que "cree" que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le quitó la visa - crédito Presidencia

Según información del medio Red+, el gobierno de Estados Unidos confirmó que el presidente Gustavo Petro tiene su visa vigente y no enfrenta ninguna restricción para ingresar al país.

De acuerdo con el reporte, el mandatario colombiano no tendría completamente clara su situación diplomática, luego de la controversia generada por las recientes deportaciones y las tensiones con la administración del expresidente Donald Trump.

Petro ha visitado en múltiples ocasiones Estados Unidos desde que asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022, incluyendo su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y reuniones con el presidente Joe Biden. Por ello, la afirmación generó confusión entre funcionarios y observadores internacionales.

Una persona puede ser considerada inadmisible por razones de seguridad, antecedentes criminales, problemas de salud, dificultades financieras u otros factores similares.

En segundo lugar, la visa puede ser revocada si el titular no cumple con los requisitos específicos del tipo de visa que posee. Finalmente, la tercera razón se relaciona con sospechas de que el individuo no debería tener acceso a la visa por motivos no especificados.

Según detalló la firma White & Associates al medio El Tiempo, estas situaciones suelen derivar en lo que se conoce como “revocación prudencial”.

Este concepto permite al Secretario de Estado de Estados Unidos cancelar una visa en cualquier momento, incluso sin la existencia de una condena judicial, siempre que se reciba información negativa sobre el titular, como un arresto o cualquier otro incidente relevante.

La Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) otorga esta facultad discrecional al Departamento de Estado.

El pasaporte diplomático del presidente Gustavo Petro no presenta ningún sello visible de revocación de visa, según fuentes oficiales - crédito Infobae Perú

White & Associates también explicó que, antes de proceder con la revocación de una visa, es habitual que el consulado invite al titular a una entrevista para que pueda presentar argumentos en su defensa.

Sin embargo, en la práctica, esta entrevista suele ser un trámite formal, ya que la decisión de revocar la visa generalmente se toma con antelación.

Una vez que la visa es cancelada, el pasaporte del titular es marcado con un sello que indica “Cancelada” o “Revocada”, y se registra el caso en el sistema oficial, incluyendo un certificado de revocación.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha mantenido una agenda activa en Estados Unidos, lo que subraya la importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, el presidente Petro sorprendió al afirmar que no podría viajar a Estados Unidos por una presunta revocación de su visa - crédito Presidencia de Colombia

Su participación en eventos como la Asamblea General de la ONU y sus encuentros con líderes internacionales han sido clave para posicionar su visión política en el escenario global.

Además, estas visitas han permitido abordar temas prioritarios como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación económica.

La posibilidad de que el presidente colombiano enfrente restricciones para ingresar a Estados Unidos podría tener implicaciones significativas en su capacidad para participar en foros internacionales y fortalecer los lazos diplomáticos.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que exista tal limitación.