Bogotá ofrece nuevas oportunidades de vivienda para hogares de bajos recursos mediante subsidios y apoyo económico

Bogotá lanza programas para facilitar acceso a vivienda de interés social y prioritario para familias de bajos ingresos - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá lanzó una serie de programas destinados a facilitar el acceso a vivienda para familias de bajos ingresos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y promover la adquisición de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Según indicó la entidad, las iniciativas incluyen subsidios económicos, apoyo para el cierre financiero y estímulos al ahorro, beneficiando a miles de hogares en la capital colombiana. Entre los programas destacados se encuentran Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota, Ahorro para mi Casa, Tu Ingreso, Tu Casa y Oferta Preferente, cada uno diseñado para atender necesidades específicas de las familias en diferentes etapas del proceso de adquisición de vivienda. A continuación, se detallan los principales aspectos de estas iniciativas.

Reactiva tu Compra

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa Reactiva tu Compra está dirigido a familias que enfrentan dificultades para completar el cierre financiero de viviendas próximas a escriturarse y entregarse. Este programa otorga un subsidio de $17.082.000, equivalente a doce salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en 2025, para facilitar la adquisición de vivienda.

Para acceder a este beneficio, los hogares deben cumplir con ciertos requisitos, como no superar ingresos mensuales de $5.694.000 (cuatro smmlv en 2025), no ser propietarios de vivienda en el país y no haber recibido previamente subsidios familiares de vivienda, salvo que estos sean parte del cierre financiero de la vivienda postulada. Asimismo, el programa permite la concurrencia de subsidios otorgados por diferentes entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre que estos puedan aplicarse a la misma solución habitacional.

Reactiva tu Compra otorga hasta $17.082.000 en subsidio para el cierre financiero de viviendas en proceso de escrituración - crédito Secretaría de Hábitat

El proceso de postulación comienza en la sala de ventas del proyecto donde se adquirió la vivienda, y el vendedor será el encargado de gestionar la inscripción ante la Secretaría del Hábitat. Una vez validados los requisitos, se emite una resolución de asignación que se incorpora en la escritura de la vivienda.

Reduce tu Cuota: apoyo para el pago de créditos hipotecarios

Otro de los programas destacados es Reduce tu Cuota, que busca aliviar la carga financiera de las familias que ya han adquirido una vivienda VIS o VIP en Bogotá. El programa ofrece un subsidio de hasta $19.929.000 (catorce SMMLV en 2025), distribuido en 48 cuotas mensuales. Ese monto se destina directamente al pago de la cuota del crédito hipotecario o leasing habitacional, reduciendo así el valor que las familias deben asumir mensualmente.

Para ser beneficiarios, los hogares deben tener ingresos que no superen los $5.694.000 (cuatro smmlv en 2025), contar con un crédito hipotecario aprobado para la adquisición de vivienda nueva y no haber recibido subsidios de vivienda previamente, salvo que estos sean parte del cierre financiero de la misma vivienda. La postulación se realiza a través de la entidad financiera que aprobó el crédito, y la Secretaría del Hábitat válida las condiciones del hogar antes de asignar el subsidio.

Las iniciativas incluyen subsidios económicos, apoyo para el cierre financiero y estímulos al ahorro, beneficiando a miles de hogares en la capital colombiana - crédito Secretaría de Hábitat

Ahorro para mi Casa: incentivo al ahorro y apoyo al arrendamiento

El programa Ahorro para mi Casa combina un subsidio económico con un incentivo al ahorro, promoviendo hábitos financieros saludables entre las familias beneficiarias. El programa otorga un subsidio de hasta $10.590.840 (7,44 smmlv en 2025), distribuido en 12 cuotas mensuales de $882.570 (0,62 smmlv en 2025). Este monto puede cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento de una vivienda, siempre y cuando el hogar beneficiario realice un ahorro mensual programado.

Los requisitos incluyen ingresos de hasta $2.847.000 (dos smmlv en 2025), no ser propietarios de vivienda y no haber recibido subsidios de vivienda previamente aplicados. Además, se priorizan hogares en condiciones de vulnerabilidad, como víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, adultos mayores, minorías étnicas y hogares monoparentales, entre otros.

Tu Ingreso, Tu Casa

Bajo las directrices de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, el programa Tu Ingreso, Tu Casa busca apoyar a familias clasificadas en las categorías B5 y C5 del Sisbén IV para que puedan ahorrar y adquirir una vivienda propia. El programa combina transferencias monetarias de la Secretaría de Integración Social y el subsidio de Ahorro para mi Casa, permitiendo a los beneficiarios recibir hasta $882.570 mensuales durante 12 o 18 meses, dependiendo del tipo de vivienda que deseen adquirir.

El programa Tu Ingreso, Tu Casa busca apoyar a familias clasificadas en las categorías B5 y C5 del Sisbén IV para que puedan ahorrar y adquirir una vivienda propia - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Asimismo, las familias reciben un subsidio adicional de $300.000 o $350.000 mensuales, condicionado a que realicen un ahorro programado durante el mismo periodo. Este esfuerzo interinstitucional tiene como objetivo romper ciclos de pobreza y fomentar la adquisición de vivienda digna.

Oferta Preferente: acceso a viviendas separadas por el Distrito

Finalmente, el programa Oferta Preferente permite a la Secretaría Distrital del Hábitat separar unidades de vivienda VIP y VIS en Bogotá para asignarlas a hogares de menores ingresos. Este programa ofrece subsidios que van desde $14.235.000 (diez smmlv en 2025) hasta $42.705.000 (treinta smmlv en 2025), facilitando el acceso a estas viviendas previamente seleccionadas.

Los hogares interesados deben cumplir con requisitos como no superar ingresos de $5.694.000 (cuatro SMMLV en 2025), no ser propietarios de vivienda y no haber recibido subsidios de vivienda anteriormente. La inscripción se realiza a través de ferias de vivienda o convocatorias organizadas por la Secretaría del Hábitat.