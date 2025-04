Petro acusó a María Fernanda Cabal de tener relación con supuesta red de perfiles falsos: instó a Fiscalía y a Corte Suprema a tomar medidas

El presidente Gustavo Petro señaló a la senadora Cabal de apoyar una red dedicada a amenazas a funcionarios del Gobierno - crédito Jesús Avilés/Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, con un mensaje que causó revuelo, acusó públicamente a la senadora María Fernanda Cabal, opositora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, de tener vínculos con una supuesta red de perfiles falsos en redes sociales, destinada a amenazar de muerte a miembros del Gobierno; incluido él mismo, según la información que replicó el domingo 20 de abril en su perfil de X.

En un hilo en la mencionada plataforma digital, el jefe de Estado señaló directamente a la cuenta @Lykanista como parte de esta estructura, describiéndola como una red dirigida por “un asesino” que lanza amenazas contra figuras progresistas. Aunque ya lo había hecho en ocasiones anteriores, el primer mandatario asoció en esta oportunidad a Cabal: considerada una de sus principales críticas.

“Le solicito a la Fiscalía y a la Policía abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido al presidente de la República. La red está vinculada a la senadora Cabal”, escribió el mandatario, que vinculó de esta manera a la congresista vallecaucana, de 61 años, de estar aliada con esta estructura de la que no se tiene referencias de los órganos judiciales.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro acusó a la senadora María Fernanda Cabal de estar detrás de red de perfiles falsos - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro instó a la Corte Suprema a que investigue a la senadora Cabal

En consecuencia, y por su condición de aforada, el jefe de Estado también instó a la Corte Suprema de Justicia a investigar el papel de la congresista en lo que denominó una “red de extrema derecha neonazi”. Y comparó la gravedad de los hechos denunciados con el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP) en los años 80 y 90, en el que miles de miembros de ese movimiento de izquierda fueron asesinados.

“Por tanto, le solicito a la Corte Suprema inicie investigación sobre el papel de la senadora en esta red de extrema derecha neonazi que, sin mayor persecución judicial, comete delitos por la red”, remarcó Petro en su mensaje, con el que desató una serie de críticas a sus señalamientos, por parte de los sectores contrarios a su Gobierno, que cuestionaron la manera en la que estaría estigmatizando a la senadora uribista.

Gustavo Petro insiste en que la Fiscalía General de la Nación debe investigar a @Lykanista - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Asimismo, el primer mandatario criticó a los medios de comunicación tradicionales, acusándolos de mantener “un silencio cómplice” frente a este tipo de amenazas. “La prensa tradicional se calla en silencio cómplice. Para esa prensa la libre expresión es delito, pero las bodegas neonazis que delinquen, no; y no son denunciadas, porque coinciden en la misma lógica fantasmagórica, y atacan la fuerza del presidente progresista”, expresó.

La denuncia del gobernante se basó en información difundida por la cuenta en X Grupo Aquelarre, que presentó supuestos vínculos entre distintas personas y una red de perfiles falsos presuntamente dedicada a amenazar a integrantes del Gobierno y a figuras del espectro político de izquierda. En el hilo que compartió Petro, que tiene más de 8,1 millones de seguidores, hay un grupo de personas, algunas de ellas ex petristas, vinculadas.

La congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue objeto de duras aseveraciones por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Según la información, la persona detrás del perfil objeto de señalamientos constantes de Petro “es un ex MILITAR, con serios alcances y antecedentes graves, nada más y nada menos como los FALSOS POSITIVOS, pues allí comparece en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por un proceso actual en su contra”. No obstante, no mostraron ninguna prueba de las aseveraciones, como tampoco de los otros relacionados.

Hasta el momento, Cabal no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones hechas por el presidente; como tampoco se ha conocido pronunciamiento oficial por parte del ente acusador y el alto tribunal.