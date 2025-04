Dos pizzerías colombianas destacan entre las mejores de América Latina, según un prestigioso ránking internacional

El ránking pone a Colombia como un buen destino para comer pizza en Latinoamérica - crédito Shutterstock

En un reconocimiento que resalta la calidad y autenticidad de la pizza artesanal en Colombia, Pizzardi Artigianale, en Bogotá, y La Bella Pizza, en Cali, han sido incluidas en el listado de las mejores pizzerías de América Latina, elaborado por la guía gastronómica internacional 50 Top Pizza.

Ambas lograron posicionarse en este prestigioso ránking, que evalúa a miles de establecimientos en todo el mundo.

Pizzardi Artigianale, ubicada en la capital colombiana, se destacó al alcanzar el puesto 22 en la lista. Este logro es aún más notable considerando que el establecimiento tiene apenas un año y medio de funcionamiento. Además, fue galardonada con el premio New Entry of the Year 2025, un reconocimiento que resalta su reciente incorporación al panorama gastronómico internacional. Esta pizzería se especializa en la preparación de auténtica pizza napolitana, utilizando ingredientes importados directamente desde Italia y un horno de leña tradicional, elementos que garantizan una experiencia culinaria auténtica.

La calidad de los ingredientes, el servicio y la propuesta gastronómica hacen parte de la calificación de este raking - crédito pizzardi.artigianale/Instagram

Por su parte, La Bella Pizza, situada en la ciudad de Cali, ocupó el puesto 50 en el ránking. Este reconocimiento subraya el crecimiento de la escena pizzera en Colombia, que cada vez gana más relevancia en el ámbito internacional. La inclusión de estas dos pizzerías en el listado no solo resalta la calidad de sus propuestas gastronómicas, también posiciona a Colombia como un destino emergente para los amantes de la pizza artesanal.

El ranking 50 Top Pizza, la guía que otorga estos reconocimientos, es considerada una de las más influyentes en el mundo de la gastronomía. Su metodología de evaluación incluye criterios rigurosos como la calidad de los ingredientes, el nivel de servicio, la hospitalidad, la propuesta gastronómica y la experiencia general que ofrece cada establecimiento. Ser parte de este ránking representa un sello de excelencia que puede impulsar significativamente la reputación de una pizzería a nivel global.

Al ser incluido en el listado, da referencia a un sello de excelencia entre y el impulso de una buena reputación a nivel global - crédito Frankie’s pizza

La pizza, un platillo que ha conquistado paladares en todos los rincones del mundo, encuentra en estas dos pizzerías colombianas una representación de calidad y autenticidad. el equilibrio entre una base bien elaborada, el queso fundido y una variedad de ingredientes cuidadosamente seleccionados es lo que convierte a este plato en un favorito universal. En el caso de Pizzardi Artigianale y La Bella Pizza, su enfoque en la tradición y la innovación ha sido clave para obtener este reconocimiento.

La pizza, un plato de origen italiano que ha logrado establecerse en todo el mundo, experimenta en Colombia un crecimiento sostenido en consumo y producción.

La variedad y combinación de alimentos en una pizza son fundamentales para obtener reconocimiento por los expertos a nivel mundial - crédito Imagen de propiedad de la campaña de consumo de papa de Fedepapa – FNFP

Aunque las grandes marcas internacionales, como Domino’s y Papa John’s, mantienen una fuerte presencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los negocios locales han logrado consolidar una oferta diversa que adapta la receta tradicional a los gustos colombianos. Ingredientes como la carne desmechada, el chorizo santarrosano y el plátano maduro son incorporados en los menús de pizzerías artesanales que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Con este reconocimiento, Pizzardi Artigianale y La Bella Pizza se suman a la lista de establecimientos que, a través de su dedicación y compromiso con la calidad, están redefiniendo el panorama gastronómico de la región. Su éxito es un ejemplo de cómo la pasión por la cocina y el respeto por las tradiciones pueden llevar a un país a competir en los más altos estándares internacionales.