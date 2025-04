Tras cumplir una promesa divina, Ana del Castillo vuelve a sus andanzas: “Voy a tomarme un trago, no soy Dios y cometo errores”

En abril de 2025, decidió poner fin a este periodo de abstinencia - crédito @chismealetoso / IG

Tras tres años de abstinencia, Ana del Castillo, una de las voces más destacadas del género vallenato, anunció que ha retomado el consumo de alcohol.

La artista, conocida por su carisma y talento, compartió esta decisión a través de sus redes sociales, donde expresó que no pudo mantener más tiempo su promesa de alejarse de las bebidas alcohólicas.

Según informó en sus historias de Instagram, esta decisión marcó el fin de un compromiso que había asumido con Dios tras superar un grave accidente automovilístico.

En este caso, la cantante explicó que su promesa consistía en dejar el alcohol durante tres años como agradecimiento por haber recuperado su capacidad para cantar en un tiempo menor al pronosticado por los médicos. Sin embargo, en abril de 2025, decidió poner fin a este periodo de abstinencia. En sus declaraciones, la artista expresó: “La Annie que no tomaba, Ana la santa, hizo una promesa con Dios de tres largos años. Que yo no sé si tú soportas tres largos años, bueno, yo no soporté”.

Un accidente que marcó un antes y un después

La relación de Ana del Castillo con el alcohol ha sido un tema recurrente en su vida pública. La cantante enfrentó un episodio crítico en su carrera cuando sufrió un grave accidente automovilístico, el cual estuvo relacionado con el consumo de alcohol. Este incidente la llevó a estar hospitalizada y entubada durante varios días, y los médicos le advirtieron que no podría cantar durante seis meses.

En una entrevista para el pódcast La Sala de Laura Acuña, la artista reveló que, en medio de su recuperación, hizo una promesa a Dios, si lograba cantar en tres meses, dejaría de consumir alcohol durante seis meses. Sorprendentemente, su recuperación fue más rápida de lo esperado, y en dos meses y medio ya estaba de vuelta en los escenarios. Este hecho marcó el inicio de un compromiso más prolongado con la abstinencia, que se extendió hasta el año 2025.

La decisión de dejar el alcohol en 2022

Ana del Castillo tomó la decisión de abandonar por completo el alcohol en 2022, motivada por las experiencias negativas que había vivido bajo sus efectos. Además, la cantante mencionó que esta decisión también estuvo influenciada por lo que describió como una “maldición generacional” en su familia, ya que varios de sus parientes, incluyendo su padre y sus hermanos, habían enfrentado problemas de alcoholismo.

Durante este periodo, la artista experimentó un cambio significativo en su vida personal y profesional, lo que le permitió enfocarse en su carrera musical y en su bienestar. Sin embargo, en abril de este año, decidió retomar el consumo de alcohol, una decisión que compartió abiertamente con sus seguidores en redes sociales.

“Llevo un mes tomando y siendo feliz”

En sus declaraciones más recientes, Ana del Castillo explicó que, aunque había logrado cumplir su promesa inicial de tres años, llegó a un punto en el que sintió que no podía continuar con la abstinencia. “Le dije al Señor, no aguanto más y le dije, voy a tomarme un trago porque como yo no soy Dios, cometo errores”, expresó la cantante en un tono sincero y directo.

La artista también aseguró que, desde que retomó el consumo de alcohol, ha estado disfrutando de su vida y trabajando en nuevos proyectos musicales. “Llevo un mes tomando, siendo feliz y haciendo una gran producción”, afirmó en sus historias de Instagram, por lo que dejó entrever que su decisión no ha afectado su compromiso con su carrera artística.

Un legado femenino en el vallenato

Ana del Castillo se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes del vallenato, un género que históricamente ha estado dominado por hombres. Su trayectoria sigue los pasos de pioneras como Patricia Teherán, que fue una de las primeras mujeres en alcanzar reconocimiento nacional e internacional en este ámbito como integrante de la agrupación Las Musas Vallenato.

Aunque el camino para las mujeres en el vallenato ha sido desafiante, figuras como Ana del Castillo han logrado abrirse paso gracias a su talento y carisma. A pesar de las polémicas que han rodeado su vida personal, la cantante continúa siendo una de las voces más representativas del género en la actualidad.

Con su reciente decisión de retomar el consumo de alcohol, la cantante ha dejado claro que, aunque no es perfecta, sigue comprometida con su carrera y con la producción de nueva música para sus seguidores.