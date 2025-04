Mujer de 90 años era violentada al interior de su vivienda en el sur de Bogotá: al parecer su cuidadora es la responsable

Adulta mayor fue encontraba con golpes y lesiones al interior de su vivienda en el sur de Bogotá mientras estaba bajo el cuidado de una mujer - crédito Freepik

Yolanda de Jesús Sánchez es una mujer de 90 años que en su vida ejerció como enfermera y estuvo al servicio de la comunidad, pero en la actualidad su situación ha cambiado y se ha convertido en un adulto mayor más que es víctima del abandono y la violencia física.

El caso, que fue puesto en conocimiento de las autoridades por parte de sus vecinos de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, ha levantado de nuevo la alerta sobre los cuidados y el acompañamiento a personas de la tercera edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Una de sus vecinas, que prefirió reservar su identidad, denunció en City TV que, a pesar de que algunas de las personas que viven cerca de la vivienda de la mujer tienen constante contacto con ella y procuran estar al tanto de sus necesidades, no se había percatado en un momento que ella llevaba un tiempo tirada en el suelo sin poderse levantar, a pesar de que supuestamente tenía una persona que la acompañaba.

Relató que en el momento en que la encontraron e intentaron ayudarla, estaba muy fría y se negaba a recibir ayuda: “No sabemos desde cuándo la vecina pudo haber estado en ese estado, ahí caída. Cuando se acercaron para prestarle los servicios ella dijo que tenía mucho frío (...) ella no se quería dejar ayudar de nadie, y me decía, para dónde vamos, le dije que para un lugar mejor, y ella no quería recostar su cabecita hacia atrás, yo le decía que se recostara, que me hiciera caso, y decía que si se acostaba le pegaban”.

Yolanda de Jesús Sánchez es una mujer de 90 años, se ha convertido en un adulto mayor más, que es víctima del abandono y la violencia física - crédito captura de pantalla City Tv

La mujer fue encontrada por la comunidad en un estado de total abandono, con golpes y moretones en el cuerpo y la cabeza, con la ropa impregnada de orina y heces, además de encontrar rastros de sangre en el piso. Todo esto mientras la mujer que decía ser su cuidadora salió a la calle a botar unos pedazos de vidrio.

La presunta responsable de estos actos de violencia en contra de la señora Yolanda le dijo a la comunidad que, supuestamente, la mujer de 90 años se había caído al lado de la puerta, pero la denunciante aseguró al sistema informativo que la encontró tirada al lado de las escaleras, por lo que la versión de la mujer sería falsa.

En vista del panorama, las personas de inmediato dieron aviso a la línea de emergencia, desde donde enviaron a la vivienda unidades médicas y ambulancias, que determinaron que, por el complejo estado de salud y las laceraciones, requería de atención en una institución médica. Fue trasladada al Hospital de San Rafael.

El caso, que fue puesto en conocimiento de las autoridades por parte de sus vecinos de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito redes sociales

El personal, al valorarla, solicitó el apoyo de miembros de la Policía al tratarse de un caso de vulneración de los derechos de la mujer.

“El señor le rompió el pantalón porque ella se quejaba de una pierna, nos dimos cuenta, lo poco así que conozco, que tiene una fractura, entonces le cambiamos la ropa, le quitamos el saquito y nos damos cuenta de que no fue un golpe de ayer, había sido maltratada consecutivamente”, contó la denunciante.

Señalaron que en oportunidades anteriores se habían percatado de las irregularidades que posiblemente estaban ocurriendo en la vivienda de Yolanda, por lo que se dirigieron a la Alcaldía de la localidad y pusieron la situación en conocimiento de los funcionarios: “Fuimos a la Alcaldía de aquí de Ciudad Bolívar y allá pusimos el denuncio, muy amablemente le hicieron la visita, y le pedimos que se diera cuenta del estado en el que ella estaba dentro de la casa”.

La mujer fue trasladada al Hospital de San Rafael del sur de Bogotá - crédito iStock

Desde la Secretaría de Integración se emitió un comunicado en el que confirman que la situación está bajo su inspección y se está tratando de realizar contacto con posibles familiares de la mujer para que se hagan responsables.

“Actualmente se están adelantando contactos con la Alcaldía de Barranquilla para verificar posibles redes familiares. De igual manera, se tiene prevista una visita domiciliaria que podría llevarse a cabo el día sábado, o el lunes en horas de la mañana”, comentó la entidad.

Por el momento permanece bajo vigilancia del personal médico y las autoridades mientras se continúa con el proceso de investigación.