Ella es Luisa Reyes, la mujer que enamoró a Miguel Polo Polo y ya suena como pieza clave de su campaña

En medio de la temporada de Semana Santa, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue protagonista en redes sociales, no por sus habituales posturas políticas, sino por dejar ver un poco más de su vida personal. Las imágenes del congresista en compañía de una mujer en traje de baño en una piscina desataron una ola de comentarios y curiosidad en sus seguidores.

La joven que aparece junto al congresista se llama Luisa Reyes, una bogotana egresada de la Universidad Nacional, que ganó reconocimiento en sectores especializados por su conocimiento en temas de movilidad urbana. Además, es emprendedora, comercializa una marca de ropa llamada MOL, de la cual Polo Polo ha sido cliente y modelo constante. De hecho, en más de una ocasión ha lucido prendas de la marca en eventos públicos y publicaciones en redes.

Aunque las imágenes publicadas por el representante en su cuenta de X fueron apenas dos fotografías acompañadas del mensaje “A tu lado”, la publicación generó revuelo. Muchos interpretaron el mensaje como una oficialización del noviazgo, que hasta ahora había permanecido en discreción.

Pero más allá de lo sentimental, hay quienes aseguran que esta relación podría tener implicaciones políticas. “La pareja alista motores con miras a las presidenciales”, señalaron fuentes cercanas al congresista a la revista Semana. Según estas mismas voces, el papel de Reyes podría ir más allá de lo afectivo y convertirse en un activo estratégico dentro del proyecto político de Polo Polo. “La llegada de Luisa impulsaría el voto juvenil, en especial el de los estudiantes de universidades públicas”, aseguraron.

Aunque hasta el momento ni Polo Polo ni Reyes hicieron declaraciones públicas sobre sus planes a futuro, el gesto de compartir públicamente su vínculo ya fue leído por algunos analistas como un movimiento calculado de imagen. Otros, en cambio, celebraron el momento personal del congresista, a quien no se le conocía pareja oficialmente hasta ahora.

Lo cierto es que, con o sin intención política, Miguel Polo Polo logró desviar la conversación, al menos por unos días, del Congreso al corazón, mientras muchos se preguntan si esta nueva faceta sentimental será también una carta bajo la manga para sus próximos pasos electorales.

Su aspiración a la presidencia

El camino político de Miguel Polo Polo, uno de los nombres más sonados en el Congreso en los últimos años, tomó un giro. El representante a la Cámara, conocido por su estilo frontal y sus posturas controversiales, decidió emprender una nueva etapa con miras a la elección presidencial de 2026.

En declaraciones concedidas a la revista Semana, el dirigente confirmó lo que muchos ya sospechaban, no solo abandonará su curul en el Congreso de la República, también se apartará del movimiento político que lo impulsó. “No me disgusta hacer parte del Centro Democrático y aspirar por esa casa política”, aseguró el congresista, dejando abierta la puerta a una eventual alianza con el uribismo, aunque todavía no hay una decisión definitiva al respecto.

La ruptura con el Partido Verde Ecologista se da en un momento en el que Polo Polo busca posicionarse como una figura independiente en el escenario nacional. Según explicó en la misma entrevista, su intención es recoger firmas para avalar su aspiración presidencial, en un esfuerzo por distanciarse de las estructuras tradicionales y reforzar su discurso de renovación política.

El anuncio de su salida de la Cámara se produce luego de varios meses de especulación sobre sus intenciones electorales. Para enero, Polo Polo había manifestado que estaba evaluando dar el salto a una candidatura nacional, lo cual ahora se materializa con su renuncia tanto al cargo legislativo como al partido con el que llegó al Congreso.