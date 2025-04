Karina García y Andrés Altafulla le suben la temperatura a su coqueteo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Altafulla y Karina tienen conversación coqueta en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

Desde que ingresó a la competencia, Andrés Altafulla acaparó la atención de Karina García con su coqueteo, ya que no dudó en decirle que le parecía atractiva físicamente y mostró emocionado por conocerla.

Además, desde su llegada al reality, el cantante ha dejado claro que es un hombre con un estilo directo y desinhibido, especialmente cuando de su gusto por las mujeres se trata, lo que para muchos podría generar conflictos o de pronto posibles romances con las participantes.

En los primeros días, Altafulla le decía en repetidas oportunidades a Karina García que era bella, que le gustaba que era muy femenina, su olor y también como caminaba, así como su cuerpo y estilo. Sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado cuando al artista también le empezó a llamar la atención Melissa Gate.

Altafulla no ha dejado pasar el tiempo sin expresarles a las dos mujeres que se siente atraído por ellas y que le llaman la atención, a lo que Melissa siempre se ha mostrado en desacuerdo y con distanciamiento, mientras que Karina le sigue el juego.

De todas formas, el cantante aseguró en un momento haber tomado la decisión de buscar la atención de Melissa porque era a ella a la que había elegido con su corazón, pues era la mujer que lo llamaba en todos los aspectos, así que se propuso conquistarla, a pesar de que ella se ha negado en varias oportunidades.

Incluso, esta determinación la tomó luego de preguntarle a Yina Calderón y otras famosas de la casa sobre cuál era la decisión correcta para tomar porque tanto Karina como Melissa le gustaban.

Ante esto, Yina Calderón siempre lo aconsejó que se quedara con Gate porque era una mujer sin problemas con otras relaciones u hombres, le parece alguien inteligente, sexy y otras cualidades más, por lo que le parece la pareja ideal.

Pero el objetivo cambió después de que Melissa viera varios gestos de Altafulla con otras mujeres, similares a los que ha tenido con ella, y le aclaró que no está interesa en tener nada con él, ni con ninguno de la casa estudio, así que le pidió que simplemente fueran amigos.

Es así como en las últimas horas se viralizó un video en el que aparecen Altafulla y Karina García coqueteando nuevamente en La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con las imágenes, el cantante habría retomado sus frases y búsqueda con la modelo paisa esperando capturar su atención que pueda pasar algo entre ellos dos, así sea solo durante el programa.

Mientras Karina estaba recostada descansando en la habitación de la casa estudio, Andrés llegó y se acomodó en la cama de alfrente para decirle que le parecía muy atractiva, en ese momento hubo un silencio corto y unas miradas contundentes entre los dos, pero la tensión aumentó cuando ella le preguntó a él si tenía un gusto verdadero.

“Úsame todo lo que quieran, mi amor, pídeme lo que quieras”, empezó diciendo Altafulla.

“¿Yo te gusto?“, indagó Karina García.

“Mi amor, tú eres una peladita hermosa, divina, deliciosa, hueles a rico, te ves así rica, ¿a quién no le gustaría eso?“, respondió Altafulla.

Karina García respondió con risas y le dijo que no entendía por qué estaban hablando de eso, mientras que el cantante le decía que era la verdad y que no tenía nada de malo. En cuanto a la respuesta que le dio sobre el gusto, lo miro de manera coqueta y le hizo un gesto con el que indicó que no sabía cuál era la persona a la que no le gustaba como era ella. Finalmente, se quedaron haciéndose miradas y sonrisa de complicidad.