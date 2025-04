Altafulla le pidió perdón a Melissa por darse un beso de tres con Karina y La Toxi en ‘La casa de los famosos Colombia’

El clip se viralizó rápidamente en redes sociales - crédito X

Un curioso momento llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues Karina García, La Toxi Costeña y Altafulla decidieron cumplir una promesa pendiente y protagonizaron un beso de tres frente a las cámaras del reality. Esto fue parte de una apuesta que los participantes habían hecho antes de la eliminación del domingo 13 de abril de 2025 y estaba pendiente por llevarse a cabo. Incluso, los seguidores creyeron que no se realizaría lo que los dejó sorprendidos.

Los tres participantes se reunieron para cumplir con el reto: “Yo les dije, que me comprometía a que si ellos entraban por esa puerta, si ustedes los apoyaban, nos íbamos a dar un beso de tres. ¿Qué pasa? Que se nos había olvidado, hoy lo recordé y yo soy cualquier cosa, menos mentirosa. Y yo tengo palabra y yo cumplo. Así que vamos a cumplir el reto hoy”, declaró La Toxi Costeña.

El beso no solo quedó registrado en las cámaras del programa, sino que fue observado por Emiro Navarro, que quedó visiblemente sorprendido y al ver la escena, buscó a Melissa Gate para contarle lo sucedido: “Se besaron los tres, Melissa, yo los vi”, comentó el creador de contenido.

La reacción de Melissa Gate no se hizo esperar, aunque su respuesta fue relajada y en tono de broma, pues luego de lo ocurrido Altafulla se disculpó con Melissa, teniendo en cuenta que la ha estado “pretendiendo”. Después de escuchar las disculpas ella respondió: “Altafulla, primero que todo usted a mí no tiene que pedir disculpas, porque a mí no me importa, ¿no entiende?”. Sin embargo, Altafulla insistió en pedir perdón, lo que llevó a Melissa a responder: “Perdónese usted primero, es lo más importante”.

El beso de tres demostró la creciente amistad y confianza entre Karina García, La Toxi Costeña y Altafulla, que forman parte del cuarto Fuego y que han fortalecido su vínculo en las últimas semanas, lo que se refleja en la cercanía y camaradería que muestran dentro de la casa.

El momento también generó diversas reacciones entre los seguidores del programa, que tienen acceso al contenido en tiempo real 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN, donde comentaron que consideraban que La Toxi sobró en este beso, pues Karina tomó directamente la cara de Altafulla y se acercó a él de frente.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “No sé a quién envidio más, a La Toxi, a Karina o Altafulla jajajajaj pero en realidad somos Emiro, atrás comiendo mientras los otros se besan”, “Karina es bien tremenda, ella solo le quería dar el beso a Altafulla”, “Eso fue beso de dos”, “Las ganas que tenía Karina de darle un beso a Altafulla eran más grandes que las mías” y “Altafulla se dio un beso de 3 y después se va a pedirle perdón a Melissa JAJAJJA hombre no es gente, pana”.

Las redes sociales siguen encendidas con esta situación que sorprendió a los seguidores del programa y no solo porque creían que este reto ya no se realizaría, sino porque consideran que Karina solo quiso acercarse a Altafulla, por lo que muchos aprovecharon para recordar las palabras que le dijo su hija Isabella en el congelado: “No le pares bolas a hombres, en este momento te quiero solita, te quiero enfocada en el juego”.

Conforme avanzan las semanas en La casa de los famosos Colombia, los seguidores siguen atentos a cada uno de los clips que son considerados muy entretenidos, por lo que continúa consolidándose como uno de los programas más comentados en la televisión colombiana.