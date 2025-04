Tiktoker Noel Goes Crazy llegó a Colombia y usuarios le advirtieron los riesgos de su popular baile: “Podría salir muy mal”

El reconocido creador de contenido está en Colombia - crédito @Noelgoescrazy/Tiktok

Noel Goes Crazy, el popular creador de contenido con más de 43,5 millones de seguidores en TikTok, está causando sensación con su visita por estos días a Colombia.

Y es que el influencer nigeriano-alemán llegó al país y grabó su icónico video con la canción “Calm down” de fondo, por el cual saltó a la fama a nivel mundial. El lugar escogido fue la emblemática Plaza Simón Bolívar de Bogotá, donde interactuó con dos vendedoras ambulantes en una dinámica que rápidamente se volvió viral.

En el clip, Noel fingió tomar uno de los productos que las mujeres tenían a la venta, aparentemente un tarro de miel, para luego sorprenderlas con un baile al ritmo de la canción “Calm Down” de Rema.

Creador de contenido hizo trend de "Calm Down", pero le advirtieron que puede salir mal - crédito @NoelGoesCrazy/Tiktok

El video, titulado “Calm Down in Colombia”, acumuló más de 2,4 millones de vistas en menos de 24 horas, donde quedó capturada la reacción de desconcierto de las vendedoras, pero que al comprender la intención del influencer, se unieron al momento, intentando seguir los pasos del influencer.

Pese a lo divertido del momento, la llegada de Noel Goes Crazy al país no pasó desapercibida, debido a que su interacción y el popular trend que interpreta ha generado una ola de comentarios en redes sociales por cómo puede ser tomada esta broma en algunas personas. Usuarios señalaron que, en ciertos contextos, estas dinámicas podrían derivar en situaciones incómodas o incluso peligrosas.

“Venga para Medellín que acá no tenemos Adriana Díaz”; “Siga con eso manito y vera que sale en Colombia Oscura“; ”Nooooo como va escoger Bogotá🤦🏼😭“; ”en Colombia ese chiste podría salir mal muy fácilmente 😂😂“; ”Un día me hicieron el Calm Down y nunca mas vi mi celular 😂“; ”Ahora si creo que es actuado"; “ese chiste aqui en colombia, puede salir o muy bien, o muy mal. 😅“; ”Que se ponga de chistoso por ahi pa que vea"; “Nooooooooo manito, aquí no tire esa que no le dan ni tiempo a quitarse la capucha (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

El creador de contenido ya visitó otros países de Latinoamérica como Chile y Perú - crédito @NoelGoesCrazy/TikTok

Cabe señalar que Noel ha llevado su estilo a diversos países de Latinoamérica, incluyendo Chile y Perú, donde ha replicado sus dinámicas en lugares emblemáticos. En cada destino, su capacidad para conectar con las culturas locales y su energía contagiosa han sido elementos clave para su éxito.

¿Quién es Noel Goes Crazy?

Noel Robinson, conocido como Noel Goes Crazy, nació en Múnich, Alemania, y tiene 23 años. Su pasión por la danza comenzó a los 16 años, pero fue durante la pandemia de Covid-19 cuando decidió compartir su talento en redes sociales, logrando una audiencia global. Su contenido se caracteriza por acercarse a desconocidos en espacios públicos, fingir que les quita algún objeto personal y luego sorprenderlos con un baile enérgico.

La canción “Calm Down” de Rema, que en su versión remix incluye a Selena Gomez, se ha convertido en el sello distintivo de sus videos. Este enfoque, que mezcla humor y música, ha sido replicado en diversos países y ha generado reacciones virales. Además de TikTok, donde cuenta con más de 43 millones de seguidores, Noel también tiene una fuerte presencia en Instagram, con más de 10 millones de seguidores.

Noel Goes Crazy es un popular tiktoker que se caracteriza por hacer bailes - crédito Noel/Instagram

Además de su éxito en redes sociales, Noel Goes Crazy ha colaborado con figuras y marcas de renombre, como su participación en un video junto al cantante estadounidense Jason Derulo durante el Super Bowl 2023 en Arizona, un evento que consolidó aún más su presencia en la industria del entretenimiento. También ha trabajado con marcas como Adidas, lo que refleja su influencia más allá del ámbito digital.

Noel ha sabido aprovechar su creatividad para construir una carrera que trasciende fronteras. Su habilidad para combinar baile, humor y espontaneidad lo ha posicionado como uno de los influencers más destacados de la actualidad. A medida que continúa viajando y creando contenido en diferentes países, su impacto en las redes sociales sigue creciendo, consolidándolo como una figura influyente en el panorama global.

<br/>