Ministro de Salud declaró alerta sanitaria en Colombia por incremento de casos de fiebre amarilla: habrá restricciones de movilidad

El carnet de vacunación será nuevamente obligatorio para viajeros en Colombia debido al repunte de fiebre amarilla - crédito iStock y Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, declaró el miércoles 16 de abril de 2025 la emergencia sanitaria en todo el país, debido al incremento de casos de fiebre amarilla: una enfermedad viral transmitida por mosquitos y potencialmente mortal, que se da en territorios con temperaturas altas. La medida del Gobierno nacional busca fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la expansión de lo que sería esta epidemia.

Según informó Jaramillo, la vacunación contra la fiebre amarilla será obligatoria a partir de los nueve meses de edad, como parte de una estrategia para contener el brote. La autoridad sanitaria también activó una alerta hospitalaria nacional, con la que instruirá a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a adoptar todos los mecanismos posibles para apoyar al personal médico encargado de atender los casos detectados.

El Tolima es el departamento de Colombia más afectado por la fiebre amarilla, que se da por la picadura del Aedes aegypti - crédito iStock

Jaramillo indicó que, a partir de la fecha, rige una alerta hospitalaria nacional, lo que obliga a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a implementar mecanismos de apoyo a los equipos médicos encargados de tratar esta enfermedad. Además, los gobernadores deben definir un hospital de referencia en sus territorios para la atención específica de los pacientes con diagnóstico confirmado.

“Ya le hemos pedido a cada ente territorial que debe de tener un hospital, a donde se dirigen las personas que sufran la enfermedad, para desde ahí ejercer un control claro y definitivo sobre ellas. La EPS, como lo han venido haciendo, tienen que buscar todos los mecanismos para apoyar también estos equipos básicos para mandar transporte, vacunadores y personas que puedan recorrer todos los territorios”, dijo Jaramillo, en diálogo con el sistema de medios públicos.

Más medidas para combatir la fiebre amarilla

En consecuencia, el ministro, en el ojo del huracán por la forma en la que ha atendido la emergencia, inició un plan de contingencia y vigilancia intensificada, con el objetivo de detectar de manera oportuna posibles brotes y mitigar su propagación. Estas acciones incluyen el fortalecimiento de la red de laboratorios, el monitoreo constante de las zonas de mayor riesgo y campañas de sensibilización dirigidas a la población.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro confirmó que declarará emergencia sanitaria y económica por la fiebre amarilla - crédito @petrogustavo/X

“Si hay necesidad de alertar en cada uno de los municipios y pasar de una alerta naranja a una alerta roja, lo podamos hacer, teniendo ya mucha claridad con respecto a esa red hospitalaria que va a atender todas nuestras circunstancias de atención a nuestros respectivos pacientes”, agregó el ministro Jaramillo, que ha sido reiterativo en la necesidad de vacunar a los menores de edad para garantizar su estado.

Sobre el particular, el Ministerio de Salud recomendó a la población consultar el carné de vacunación y, en caso de no contar con la dosis, acudir a los puntos habilitados para recibirla de forma gratuita. La fiebre amarilla es endémica en algunas regiones, debido a factores climáticos que facilitan la reproducción del Aedes aegypti, y el repunte de casos ha generado preocupación por su posible expansión hacia áreas urbanas y no inmunizadas.

Viajeros son vacunados contra la fiebre amarilla, con el fin de contener el avance del virus - crédito Fernando Vergara/AP

“Una restricción a la movilidad que desafortunadamente ha sido desatendida en algunas regiones como en el Tolima. Desafortunadamente, la gente llega al sitio en donde hay peligro y no se vacuna. Y saliendo del sitio no vienen vacunados”, agregó el ministro de Salud, en el anuncio de las determinaciones para combatir los contagios; y que se suma a la inminente declaratoria de emergencia sanitaria y económica, que indicó el presidente Gustavo Petro.

En este sentido, se exigirá la presentación de este documento, que acredite la dosis contra la fiebre amarilla a los extranjeros, con especial atención a quienes provienen de Brasil: uno de los países con circulación activa del virus. Por su parte, en cuanto a medidas de movilidad, se impuso una restricción para las personas que no acrediten estar con el biológico, pues no podrán hacer sus desplazamientos.

Por último, Jaramillo recomendó “cerrar filas” para proteger a la población y mantener el trabajo coordinado frente al brote. Algunas de las recomendaciones en las zonas del riesgo incluyen evitar agua estancada, asegurar una adecuada disposición del agua, eliminar residuos sólidos en las viviendas y utilizar repelente, camisas de manga larga y toldillos para dormir, para evitar el accionar del transmisor.