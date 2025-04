Judy Henríquez criticó el olvido hacia los actores mayores en la televisión colombiana: “Es muy triste”

Judy Henríquez denuncia que muchos actores mayores no son recordados por la industria televisiva colombiana - crédito Canal RCN

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Senderos de éxito, la reconocida actriz Judy Henríquez, de 81 años, expresó su preocupación por la falta de reconocimiento hacia los actores mayores en la industria televisiva de Colombia. Según detalló en su conversación con el escritor Marco T. Robayo, muchos de sus colegas, que contribuyeron significativamente al desarrollo de la televisión en el país, han sido relegados al olvido, ya sea por su edad o por el paso del tiempo. Judy, que cuenta con una trayectoria de más de seis décadas, lamentó que esta situación afecte a figuras que dejaron una huella imborrable en el entretenimiento nacional.

De acuerdo con lo publicado en el programa, la actriz barranquillera destacó que, aunque ella ha recibido muestras de cariño y reconocimiento por parte del público, no todos los actores de su generación han tenido la misma suerte. “A veces de verdad se olvidan de las actrices, no digo yo porque conmigo han sido especiales, pero hay compañeras a las que prácticamente ya no las nombran, que las han olvidado completamente porque o se han muerto o porque no la reconocen en la calle”, afirmó Judy, que participó en producciones emblemáticas como Escalona, San Tropel y, más recientemente, Ana de nadie.

Judy Henríquez, conocida como “La dama de la televisión colombiana”, inició su carrera en la década de 1960 y desde entonces ha sido parte de numerosas telenovelas y series que marcaron la historia de la televisión en el país. Su versatilidad como actriz le permitió interpretar personajes de todo tipo, desde figuras maternales hasta mujeres fuertes y decididas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones como Señora Isabel, Chepe Fortuna, Escobar, el patrón del mal y La ley del corazón.

Además de su éxito en la televisión, Judy también ha brillado en el teatro y el cine, consolidándose como un referente para las nuevas generaciones de actores. Su dedicación y profesionalismo le han valido múltiples reconocimientos, entre ellos el prestigioso Premio India Catalina a ‘Toda una vida’, que celebra su invaluable aporte a las artes escénicas.

Un llamado a la industria: respeto y homenaje a los veteranos

Durante la entrevista, Judy subrayó la importancia de rendir homenaje a los actores mayores y de mantener vivo el recuerdo de quienes han dedicado su vida a la actuación. La actriz hizo un llamado a la industria para que valore el legado de estos artistas y no los relegue al olvido. “Por Colombia han pasado compañeras y compañeros que merecen, de pronto, que se recuerden, que les hagan un homenaje. Es muy triste porque se hicieron cosas maravillosas”, expresó en Senderos de éxito.

Judy también dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de actores, instándolos a ejercer su profesión con amor y respeto. “Respétenla mucho, cuídenla, y cuando les toca hacerlo, háganlo con amor, con cariño, no porque me están pagando, sino porque realmente lo sienten, lo sienten en el corazón”, manifestó. Para la actriz, este enfoque es esencial para preservar la calidad y la pasión en el arte de la actuación.

Otras figuras del entretenimiento, como María Margarita Giraldo, han expresado preocupaciones similares. La actriz, que también cuenta con una destacada trayectoria en la televisión colombiana, señaló que, a pesar de su disposición para seguir trabajando, las producciones ya no la tienen en cuenta debido a su edad.

Judy lamentó que esta falta de oportunidades y reconocimiento afecte a los actores en vida y también a aquellos que fallecieron. “Hay compañeras a las que prácticamente ya no nombran, porque las han olvidado o porque se han muerto”, señaló. Para la actriz, este olvido es especialmente doloroso, dado que muchos de estos artistas contribuyeron al desarrollo de la televisión en Colombia y dejaron un legado que merece ser recordado.

A pesar de las dificultades que enfrentan los actores mayores, Judy Henríquez continúa activa en la industria y recientemente participó en la producción Ana de nadie, estrenada en 2023. La actriz aseguró en Senderos de éxito que aún tiene la energía y la pasión necesarias para seguir interpretando personajes con la misma intensidad que lo hacía en su juventud.