Francisco Barbosa aseguró que “bodegueros digitales” del petrismo “destrozaron” a Falcao García tras sentarse a su lado

En medio del duelo entre Millonarios y Atlético Nacional disputado en la noche del domingo 13 de abril de 2025, las cámaras de la transmisión oficial se quedaron con Falcao García, que estaba en uno de los palcos del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El delantero estaba ubicado en la tribuna occidental del máximo escenario deportivo de los bogotanos acompañado por Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y el ex fiscal general de la Nación Francisco Barbosa.

Al parecer, el puesto del palco del delantero coincidió con uno al lado del que ya le había sido asignado al exfuncionario, que ha sido visto en el estadio El Campín viendo partidos de Millonarios en reiteradas ocasiones.

Frente a ello, los comentarios no se hicieron esperar; por ejemplo, en redes sociales hubo quienes criticaron al exdelantero de la selección Colombia por compartir dicho espacio con el exfuncionario, que ha sido crítico del presidente de la República, Gustavo Petro.

Así lo dio a conocer el mismo Barbosa a través de sus redes sociales. Fue por medio de un mensaje en su cuenta de X que el exfiscal indicó: “Como es habitual, ayer fui a ver fútbol al Campín. Me correspondió la silla junto a nuestro gran ídolo Radamel Falcao, que además de ser un grande del deporte, es un referente de disciplina, humildad y amor por Colombia”.

“Hoy veo con tristeza como varios bodegueros digitales del petrismo madrugaron a destrozarlo solamente por estar sentado junto a mí. Así funciona el sectarismo promovido por el petrismo y sus bodegas: siempre pendientes de acosar a todo el que no se les arrodilla. No son capaces ni de respetar a nuestros grandes ídolos”, continuó.

Frente a ello, Barbosa no dudó en mandar un mensaje a sus críticos: “En lo que a mí respecta, les informo a estos sinvergüenzas y defensores de este gobierno de bandidos que estaré recorriendo todo el país -estadios incluidos- para hablar con la gente decente. Su odio visceral no me intimida. Me motiva. Porque yo sí estoy dispuesto a seguir trabajando por Colombia”.

Frente a ello, es importante anotar que el periodista Iván Mejía publicó en sus redes sociales un mensaje haciendo referencia a la polémica imagen: “Barbosa- Serpa? Ya se entienden muchas cosas. Que dupla tenebrosa. El hambre y las ganas... que asco este par de sujetos!!!”.

Quién es Francisco Barbosa, visto junto con Falcao García en El Campín

Francisco Barbosa es un abogado y político colombiano, se desempeñó como fiscal General de la Nación desde el 13 de febrero de 2020 hasta el 13 de febrero de 2024. Nacido en Bogotá en 1971, Barbosa ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y de la administración pública. Antes de asumir su cargo en la Fiscalía, fue reconocido por su trabajo en el sector público, particularmente como defensor del Pueblo adjunto en la Defensoría del Pueblo y como asesor en temas de derechos humanos en diferentes entidades estatales.

En su carrera profesional, Barbosa también se ha destacado por su formación académica, obteniendo títulos en derecho de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. A lo largo de su carrera, ha tenido un enfoque en temas de justicia penal, derechos humanos y lucha contra la corrupción, lo que le ha permitido posicionarse como una figura clave dentro del sistema judicial del país.

Su nombramiento como fiscal General fue confirmado por el Congreso de la República en una polémica elección que generó debate, debido a sus vínculos previos con el gobierno del presidente Iván Duque.