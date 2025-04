Equipo de la Toxi Costeña supuesto sabotaje en su contra en ‘La Casa de los Famosos’: “No se dejen engañar”

La cantante despertó inquietudes en redes sociales después de hacer unas declaraciones ante las cámaras del programa - crédito, cortesía de prensa del Canal RCN - @latoxicostena_17/ Instagram

La participación de La Toxi Costeña en el reality show La casa de los famosos Colombia ha generado una controversia que trasciende las pantallas.

Según especulaciones que tomaron fuerza en redes sociales, la influencer estaría enfrentando serios problemas relacionados con su imagen dentro del programa.

Las acusaciones apunta directamente a su manager, Osvaldo Arcia, quien ha sido señalado de sabotearla al proporcionarle ropa vieja, rota y descosida para las galas semanales, lo que ha generado indignación entre los seguidores del show que incluso se preguntaron sobre la situación económica de la participante.

De acuerdo con lo publicado, la situación ha llegado a tal punto que La Toxi Costeña ha tenido que remendar sus propias prendas para poder presentarse de manera adecuada en las galas de nominación y eliminación.

Este hecho ha sido ampliamente comentado en plataformas como TikTok, donde los usuarios han viralizado videos denunciando el trato que estaría recibiendo la influencer por parte de su equipo de trabajo.

Ante las declaraciones que tomaron fuerza por la cantidad de post y comentarios que surgieron por el tema, el equipo de la cantante tuvo que salir desde sus redes sociales a desmentir rumores que apuntan a que sus hijos estaban pasando por duras situaciones económicas.

Ante estas especulaciones, varias tiendas de ropa y seguidores se conmovieron e intentaron enviarle dinero y prendas. Sin embargo, el equipo de la cantante aseguró que otras personas se aprovecharon de esto para robar dinero, haciéndose pasar como el manager de La Toxi.

“Amigos no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de la Toxi Costeña. Todo está súper bien, no pasa nada malo. Solo están malinterpretando las cosas. Hay gente haciendo recolectas y pidiendo dinero desde redes, por favor no se dejen engañar”, se lee en el comunicado compartido.

Además, el equipo de la intérprete aseguró que en caso de que algo negativo estuviera pasando con su vida por fuera de la casa, lo comunican desde redes sociales, “hay mucha gente queriendo ganar protagonismo”, añadió el manager.

El momento fue aprovechado para aclarar que los hijos de la cantante no están pasando por un momento económico complicado, como dicen las especulaciones en redes sociales.

“En que mente cabe que los hijos de una participante de uno de los realities más vistos de Colombia en estos momentos van a pasar trabajo, esto abre muchas puertas y las ayudas nunca faltan gracias a Dios”, dice parte del comunicado compartido en redes sociales.

Equipo de La Toxi pide no hacer recolectas de dinero en redes sociales

Después de que se conoció el caso, otros internautas han aprovechado para recibir dinero personalmente en nombre de la cantante, asegurando que están recibiendo de a 20 mil o 30 mil pesos para hacer una recolecta y supuestamente enviarla al canal.

“Nosotros no estamos pidiéndole dinero ni a tiendas ni a nadie. Por favor no se dejen engañar, tengan mucho cuidado que nos están llegando muchos mensajes”, escribió el mánager.

Por otro lado, Oswaldo, manager de La Toxi reveló que el sello AM Entertainment, expertos en posicionamiento, se unió al equipo para trabajar en la imagen de la cantante tanto dentro como fuera de la casa.

“Nos adherimos el equipo de la Toxi Costeña, estamos trabajando en pro de su integridad y de que sea abastecida, con todo lo necesario, para su estadía en la casa de los famosos, a partir de ahora estamos encargados de apoyarla en todo lo que sea necesario”, dijo el representante de la agencia.

Además, fueron ellos los encargados de revelar que en la noche del 15 de abril la participante recibirá nuevas cajas con las prendas que marcas de ropa han donado. “Chicos, ya llegaron las prendas, serán entregadas hoy, gracias a las tiendas, por su apoyo, su aporte”, dicen el nuevo equipo de La Toxi.