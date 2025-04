Cintia Cossio reveló doloroso procedimiento al que se somete para rejuvenecer la piel de su rostro: “Es increíble lo que hago”

La paisa mostró que cada cierto tiempo quema la piel de su rostro - crédito @letengoelchisme/IG

Cintia Cossio saltó a la fama por ser la hermana de Yeferson Cossio y ser una de las creadoras de contenido para adultos que más facturaron durante la pandemia, además, que goza de una belleza envidiable para muchas.

Sin embargo, la paisa escondía y secreto muy bien guardado, del que poco se había atrevido a hablar debido a lo doloroso que puede verse. De acuerdo con la influenciadora, cada cierto tiempo somete a la piel de su rostro a un proceso que la quema para que esta se regenere y su aspecto se vea mucho más joven.

Cintia Cossio y Yeferson Cossio saltaron a la fama por el contenido de humor que replican en sus redes sociales - crédito @yefersoncossio/IG

Así lo expuso en una publicación, en la que muestra la piel de su rostro enrojecida entre las mejillas, la nariz y la frente, dejando únicamente el contorno de sus ojos libres del procedimiento estético, que para muchos implica un riesgo de salud.

“Es increíble lo que yo hago para tener una piel bonita. Ustedes sabían que cada tres o cuatro meses me quemo la cara”, expresó la paisa, generando reacciones negativas rápidamente entre sus seguidores, que afirman que tanto ella como su hermano no saben cómo más llamar la atención para figurar en las redes sociales.

Yeferson y Cintia Cossio publicaron fotografías en las que se pueden ver sin "retoques" estéticos. / Foto @yefersoncossio

Entre los comentarios que reposan en diferentes cuentas de entretenimiento en redes sociales, los internautas comentan que: “Parce, eso no podría traer consecuencias más adelante con el rostro”; “creo que eso podría acelerar el envejecimiento prematuro, no soy dermatóloga, pero se ve peligroso”; “igual que el hermano, no saben en qué gastarse la plata, Kim Kardashian también salía con cosas así que hasta sangre de ella en la cara se ponía”, entre otros.