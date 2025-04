A las grúas de Bogotá se les acabaría el negocio que tienen contra los motociclistas: presentan proyecto que regularía cobros

Las motos son las más afectadas en Bogotá. Fuchi lanzó propuesta para tarifa justa en traslados y reduce persecución a motociclistas - crédito Secretaría de Movilidad

En Bogotá, el sistema de cobro por el servicio de grúas generó controversia debido a las prácticas que, según denuncias, afectan de manera desproporcionada a los motociclistas. De acuerdo con un análisis presentado por el concejal Julián Forero, el modelo actual permite que las grúas transporten hasta diez motocicletas en un solo viaje, pero se cobre a cada una de ellas como si se tratara de un servicio individual.

Dicho esquema, ha llevado a que, en un solo recorrido, una grúa pueda generar ingresos cercanos a los 1.993.000 pesos, mientras que el transporte de un automóvil en las mismas condiciones cuesta 218.300 pesos. Por lo que para el concejal, la inmovilización de solo motos es más rentable para la autoridad de movilidad que de vehículos particulares.

Forero destacó que el cálculo de los costos de grúa se basa en la distancia recorrida desde el punto de inmovilización hasta el patio de tránsito. Sin embargo, el cobro individual por cada motocicleta transportada fue calificada por el cabildante como injusto y desproporcionado, lo que llevó a Forero proponer una regulación que limite esas prácticas. Según el proyecto de acuerdo que presentará, el recaudo debería dividirse entre la cantidad de vehículos transportados en un solo viaje, en lugar de aplicarse de manera individual.

Concejal propone dividir el cobro de grúas entre vehículos transportados en un mismo viaje para evitar abusos - crédito Alcaldía de Bogotá

Propuesta para regular los cobros y devolver pagos indebidos

Además de buscar una regulación en los cobros, el concejal Forero también planea incluir en su propuesta una medida que obligue a la Secretaría de Movilidad de Bogotá a devolver los pagos realizados por concepto de grúas y patios en los casos en que los conductores sean absueltos de responsabilidad en procesos contravencionales. Según el contrato 2018-114, en su numeral 11.2, se establece que no se pueden cobrar estos valores si la inmovilización no se ajusta a las causales establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

No obstante, el informe señala que, a pesar de esta disposición contractual, la Secretaría de Movilidad no realiza los reintegros de manera automática. En cambio, exige que los conductores soliciten la devolución durante la audiencia contravencional, un trámite que ha sido calificado como innecesario por el equipo del concejal. Forero explicó que dicha carga administrativa no debería recaer sobre los ciudadanos, ya que el contrato es claro en que la Secretaría no puede cobrar estos valores cuando el conductor es exonerado.

El concejal de Bogotá, Julián Forero, aboga por una reforma en el sistema de cobros de grúas, que afectaría a los motociclistas y propone devolver los pagos en casos de exoneración de responsabilidades - crédito Concejo de Bogotá

La propuesta de Forero busca no solo regular los cobros por el servicio de grúas, también garantizar que los derechos de los conductores sean respetados. Según el análisis presentado por el cabildante, las prácticas actuales no solo generan un impacto económico desproporcionado para los motociclistas, sino que también reflejan una falta de control y supervisión por parte de la Secretaría de Movilidad.

Forero concluyó que el modelo actual incentiva a las grúas a priorizar el transporte de motocicletas, ya que representa un mayor ingreso económico, en lugar de enfocarse en mejorar el tráfico en el distrito.

Irregularidades en las grúas contratadas por la Secretaría de Movilidad

Por otra parte, Forero anteriormente presentó un análisis que reveló presuntas irregularidades en las grúas contratadas por la Secretaría de Movilidad, específicamente aquellas adscritas a la concesión G&P. Según el informe, más del 95% de las grúas revisadas en noviembre y diciembre de 2024 presentaban problemas relacionados con la ubicación de las placas de identificación vehicular, lo que constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002).

El artículo 45 de esta normativa exige que las placas estén ubicadas en el extremo trasero del vehículo, pero en muchos casos estas se encontraban ocultas detrás del yugo, dificultando su identificación. A pesar de las infracciones, en los últimos siete años solo se ha impuesto un comparendo a estos vehículos, lo que ha generado críticas hacia la gestión de la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con Forero, esa situación contrasta con el rigor con el que se sanciona a los ciudadanos por infracciones similares.

El cabildante Julián Forero cuestionó que vehículos usados para sancionar no cumplan los mismos requisitos - crédito Concejo de Bogotá

Forero calificó como un “descaro” el hecho de que las grúas, que deberían ser un ejemplo de cumplimiento normativo, sean utilizadas para sancionar a los ciudadanos mientras ellas mismas violan la ley. Asimismo, añadió que, esa falta de control sobre las grúas contratadas por la Secretaría de Movilidad pone en evidencia un doble estándar en la aplicación de las normas de tránsito.