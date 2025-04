Tensión en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un incómodo brunch entre los nominados: “Pone en peligro mi vida”

Esta pregunta sorprendió a los participantes del brunch y molestó a las implicadas - crédito Canal RCN / TikTok

El brunch de los nominados de La casa de los famosos Colombia que se llevó a cabo el domingo 13 de abril de 2025 y dejó momentos de alta tensión, por una discusión que puso en el centro de atención a Karina García y Laura G, pues una pregunta relacionada con su conflicto generó reacciones divididas entre los participantes.

Camilo Trujillo planteó un interrogante que muchos consideraron inapropiado: “¿A quién le crees, a Karina o a Laura?”. Este cuestionamiento incomodó a los presentes y algunos, como Altafulla, optaron por no tomar partido, pero otros como Lady Tabares, sí tomaron partido: “Le doy mi voto de confianza a Karina, porque es con quien he compartido estos días. No conozco a fondo la historia con Laura y tampoco me interesa”.

A su vez, Laura reaccionó visiblemente molesta: “Me parece una falta de respeto esa pregunta, de verdad, y si la hiciste tú uf, dolió y dolió bastante”, le dijo la modelo a Camilo, pues según explicó, ha evitado hablar del tema incluso con personas cercanas dentro de la casa, ya que considera que es un asunto que solo compete a ella y a Karina, pese a que ella misma fue la que ingresó a lanzarse en contra de su compañera por esta situación.

A su vez, Karina aseguró haber pedido a Camilo Trujillo que no se mencionara el conflicto durante el brunch, argumentando que hacerlo las perjudicaba a ambas: “Eso es algo que, de verdad, como mujer nos hace ver muy mal, porque toda Colombia va a pensar que realmente estamos peleando por un hombre”, afirmó la creadora de contenido y modelo.

Ante la pregunta, Mateo, otro de los nominados, expresó que el tema no lo involucraba y que solo Karina y Laura conocían la verdad. Altafulla, por su parte, admitió estar confundido y no saber a quién creer, describiendo la situación como “50 y 50”.

Tras el incómodo momento surgió una segunda pregunta: “¿Hablar de temas de afuera o de mozas está bien visto por Colombia?”, este tema abrió un nuevo debate entre los nominados, en el que Laura señaló que no era la única que había llevado conflictos personales al programa: “No solo yo he traído problemas de afuera, yo creo que aquí varios han traído sus problemas de afuera”, afirmó.

Karina, por su parte, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el impacto de ciertos calificativos y acusaciones en la vida de las personas. En su intervención, destacó que términos como “moza” pueden tener consecuencias graves, recordando casos de violencia relacionados con este tipo de señalamientos: “Poner el calificativo de moza a una mujer es algo muy fuerte, por eso han asesinado, por eso han mandado a tirar ácido en la cara. Eso es algo muy fuerte y no porque tú me lo vayas a hacer, me lo puede hacer otra persona. Es poner en peligro mi vida”, explicó Karina.

Además, la modelo aprovechó para asegurar que el conflicto en cuestión se refería a una relación terminada hace más de un año y a un viaje realizado hace más de dos años por lo que le pidió a Laura una oportunidad para aclarar el tema afuera de la casa.

Un ambiente tenso

Tanto Karina como Laura reiteraron su deseo de no seguir alimentando el conflicto, aunque las circunstancias del reality parecen dificultar este propósito, pero tras el intenso brunch, las dos coincidieron en que continuar hablando del tema afecta su imagen.

Sin embargo, lo ocurrido durante la dinámica antes del posicionamiento y eliminación promete seguir generando momentos de tensión y debates que mantendrán a la audiencia pendiente de cada detalle.