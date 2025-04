En plena Semana Santa asaltaron a los participantes del retiro religioso Emaus en un seminario en Colombia: diez hombres armados amordazaron a sacerdotes y fieles

Autoridades investigan si los ladrones tuvieron ayuda para dar con la camioneta en la que estaban guardados los objetos de valor de los caminantes - crédito Víctor López Aroca / X

Lo que comenzó como un fin de semana para reconectar con Dios, previo al inicio de la Semana Santa, terminó como una pesadilla para los asistentes al retiro espiritual de los Caminantes de Emaús, en el Seminario Juan XXlll, del corregimiento del Salgar, Puerto Colombia.

“Uno viene a buscar a Dios y termina encontrándose con la violencia que azota a todo el país”, lamentó una víctima en conversaciones con La Libertad, luego de que, en medio de la serenata que estaba programada para el domingo, 13 de abril, en la mañana, delincuentes ingresaran a la zona de parqueaderos y se robaran 35 celulares y varios relojes que los asistentes habían entregado a organizadores del evento.

Según dijo a Extra Noticias Alfonso Camerano, otra víctima del robo, “lo primero que hay que decir es que esta zona de Sabanilla, de El Salgar, está en una situación de inseguridad bastante pronunciada por distintas causas, los últimos años”.

Quienes perdieron su celular, llegaron al seminario el viernes, 11 de abril, con la idea de desconectarse para fortalecer sus lazos espirituales, el fin de semana. Sin embargo, terminaron envueltos en una investigación por hurto masivo que ensombrece el seminario.

“Estaban concentrados un número considerable de caminantes, como se les denomina dentro del programa de Emaús, que está dirigido a clarificar asuntos de fe entre jóvenes y adultos. Se estaba realizando un retiro de tres días que arrancaba el día viernes y terminaba el domingo con una serenata tempranera que se les lleva a los muchachos y luego se celebra una misa a la que normalmente acude el obispo y otras autoridades eclesiales”, precisó Camerano.

Y agregó: “Regularmente, a los muchachos que están caminando, los que se concentran (en el seminario) se les pide que entreguen los celulares y los relojes porque son dos factores que los distraen y se guardan, en este caso, en la camioneta de uno de los organizadores”.

Las actividades de viernes y sábado se desarrollaron como estaba planeado, pero, en medio de la serenata del domingo, mientras esperaban reencontrarse con sus familias, delincuentes llegaron hasta el lugar y efectuaron el robo, aprovechando el ruido.

“En horas de la mañana, cuando se dio la serenata, entre las 10:00 y las 12:00, oh sorpresa. A la camioneta le rompieron el vidrio y se llevaron más de 35 celulares de alta gama, en su gran mayoría, y los relojes de los muchachos, generando toda una sensación de inseguridad”.

Al descubrir que habían sido robados, los caminantes y organizadores del evento se pusieron en contacto con las autoridades y, al lugar, llegaron agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Seccional de Investigación Judicial (Sijín):

“La policía acudió y expertos en dactiloscopia estuvieron tomando las huellas que dejaron marcadas en los vidrios, en las puertas y es esa la situación. Una situación de inseguridad total. Al ingreso hay una loma, hay cámaras, pero no es la primera vez que ocurre”.

Se refiere al hurto registrado la madrugada del jueves 21 de septiembre del 2023, cuando una banda de 10 irrumpió en las instalaciones del seminario Juan XXlll, con trajes de vigilancia, y amordazaron a los guardas y sacerdotes de la diócesis de Magangué, que estaban de retiro.

Camerano, que se encontraba en el retiro, conversó con los agentes que están a cargo del caso y reveló que “manifestaron sorpresa porque es un evento al que van cientos de personas. El día del cierre, que es el día de la misa, los familiares, los caminantes y toda la comunidad de Emaús, que es bastante nutrida, estaba presente”.

Abogado de oficio, espera resultados “porque debe haber alguna manera en que esos celulares sean detectados (...) ese es un negocio sumamente delicado. A nivel internacional circulan celulares robados para una cantidad de actividades ilícitas, así que bien valdría la pena que las autoridades se empeñaran en ver cómo circulan este tipo de aparatos”.

Autoridades investigan si los ladrones tuvieron ayuda para dar con la camioneta en la que estaban guardados los objetos de los caminantes y es que, para el momento en que efectuaron el hurto, el parqueadero estaba lleno, pero ningún otro vehículo resultó afectado:

“Fue tema de debate que hay cámaras de seguridad, pero no tenemos certeza si estaban o no funcionando cuando ocurrieron los hechos. Todo indica que (los delincuentes) tenían información precisa porque, en la zona de parqueo no había menos de 200 carros ¿y que dieran exactamente con la camioneta que tenía los celulares y relojes de los muchachos?”.