Tras denuncia, concejal reveló cómo quedó un “arreglo” sobre concurrida vía de Bogotá: “¿Cómo les parece?”

Julián Forero continúa posicionándose como uno de los concejales más controversiales en Bogotá. Y es que a pesar de que ha protagonizado diversas polémicas desde su llegada al cabildo capitalino, “Fuchi”, como es conocido, ha dado a conocer múltiples denuncias sobre situaciones que se registran en la ciudad.

Por ejemplo, en uno de sus más recientes pronunciamientos, el concejal mostró el “resultado” de una de sus denuncias sobre el estado de la malla vial de Bogotá.

Puntualmente, fue el 3 de abril de 2025 cuando el cabildante comentó que desde hacía más de un año, en más de una ocasión, él ha ido a una vía del sector del Perdomo, al sur de Bogotá, para denunciar el estado de una vía que conecta a los habitantes de ese sector de la ciudad, así como de Ciudad Bolívar. Dicha calle contaba con un hueco grande en toda la mitad de la misma, lo que ha puesto en peligro la vida de los motociclistas que allí transitan.

“Me parece una falta de respeto de la administración que aun esto siga así (señala el hueco) y me disculpa lo que voy a decir, pero no tengo pelos en la lengua, pero eso es tener huevo. Y estoy de mal genio porque ya me da pena con los conductores de esta zona, hemos intentado ayudar, lo hemos puesto en conocimiento de la gerente del acueducto, que es la responsable de esto”, comentó el concejal en aquella oportunidad.

Frente a ello, en la mañana del domingo 13 de abril de 2025, Forero compartió un video a través de sus redes sociales en el que dio a conocer el “arreglo” que hicieron los organismos encargados a dicha situación.

“¿QUÉ OPINAN DE COMO QUEDO EL ARREGLO DEL ACUEDUCTO EN LA VIA DEL PERDOMO?Hace unos días reportamos el mal estado de la vía en la salida del barrio el Perdomo y nos informaron que ya la habían arreglado y fuimos a ver el arreglo (sic)”, comentó de entrada el cabildante.

Así las cosas, Forero reveló que el hueco, que estaba cubierto por diferentes materiales como conos, cintas y demás, quedó arreglado, pero con múltiples falencias. Y es que el bogotano mostró múltiples videos en los que se ve que a pesar de que por la zona ya es posible transitar, los vehículos que por allí pasan deben reducir su velocidad, así como ser cuidadosos.

No es para menos; la zona ahora cuenta con unas baldosas que apenas soportan el peso de los vehículos que pasan por ahí. Frente a ello, Forero dijo lo siguiente: “Compañeros, yo no voy a decir nada para que no digan que es que Fuchi pelea, Fuchi no deja hacer nada”.

“Quiero que sean ustedes los que me digan en los comentarios si es un buen arreglo o si no es un buen arreglo”, comentó Forero. Además, en su cuenta de Instagram, el concejal dijo: “POR FAVOR ESCRÍBANME EN LOS COMENTARIOS COMO LES PARECIÓ ESTE ARREGLO (sic)”

Es importante mencionar que, tras dar a conocer el casi, el concejal “Fuchi” publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “DESCARO TOTAL, llevo un año denunciando y buscando una solución a este problema que afecta a los conductores y motociclistas de la comunidad del sector del Perdomo y a la localidad de Ciudad Bolívar, PERO a la administración y a su contratista le importa un CARAJO solucionar este tema (sic)”.

No es para menos; huecos así son los que han generado que decenas de motociclistas mueran en las diferentes vías del país, acrecentando cada vez más la problemática que representan los accidentes de tránsito en el territorio nacional.