Dueño de Laboratorios Ecar contó cómo fue el rescate de su secuestro en Antioquia: “Llegó la moto y estaban disparando”

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del intento de plagio contra el empresario Juan Gonzalo Vélez Puerta, propietario de Laboratorios Ecar, que fue raptado en la noche del 12 de abril mientras descansaba en su finca ubicada en zona rural del municipio de Concordia, en el departamento de Antioquia.

Según informaron las autoridades, el empresario permaneció en manos de sus captores por aproximadamente una hora, antes de ser liberado gracias a la rápida acción de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que desplegaron todos sus componentes para implementar un plan candado en la zona.

El empresario narró a las autoridades los momentos de tensión que vivió durante el enfrentamiento. Explicó que, al chocar con la unidad motorizada del Ejército, los secuestradores descendieron del vehículo e intentaron arrastrarlo hacia un despeñadero.

“Me tiró para abajo en ese despeñadero. Me jalaban las patas como para irme con él, pero yo me agarré de una raíz y me quedé quieto ahí mucho rato”, relató Vélez Puerta a los uniformados que lo rescataron.

Uno de los secuestradores se lanzó por el despeñadero y cayó en una quebrada, mientras que los otros dos huyeron en direcciones opuestas al notar la llegada de las autoridades.

Según el empresario, los captores estaban visiblemente nerviosos debido a la persecución de las motos del Ejército, lo que los llevó a actuar de manera desesperada.

“Ellos venían muy azarados porque más adelante se cruzaron con las motos y ya las motos los seguían y ellos ya estaban desesperados”, continuó Vélez Puerta.

El secuestro se produjo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la finca del empresario, ubicada en el municipio de Concordia, Antioquia. Según detalló el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, en un mensaje publicado en su cuenta de X, los responsables del hecho eran cinco hombres que portaban armas largas. Sin embargo, más tarde, el propio empresario aclaró que fueron tres los secuestradores involucrados en el incidente.

La operación de rescate, liderada por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se desarrolló en el municipio de Salgar, donde una unidad motorizada detectó una camioneta que se desplazaba a alta velocidad.

Según un comunicado emitido por el Ejército, al percatarse de la presencia de las tropas, los secuestradores abrieron fuego, lo que desató un intercambio de disparos. En medio de la confrontación, los delincuentes intentaron llevarse al empresario por una trocha, pero sus esfuerzos fueron frustrados.

“Al percatarse de la presencia de la tropa, los secuestradores abrieron fuego, lo que generó un intercambio de disparos. En su intento de huida, los delincuentes intentaron llevarse al empresario, pero sus esfuerzos fueron frustrados”, señaló la institución.

Tras ser rescatado, Juan Gonzalo Vélez Puerta fue trasladado a un lugar seguro, donde se reunió con su familia. En un video compartido por el Ejército Nacional, se observa el emotivo momento en que el empresario regresa a su hogar sano y salvo.

“Muchísimas gracias. Gracias por traérmelo así de bien”, expresó una mujer, visiblemente emocionada, al recibirlo.

Durante la operación, las autoridades inspeccionaron la camioneta en la que se movilizaban los secuestradores y encontraron varias maletas que habían dejado en su interior.

La pronta reacción de la Fuerza Pública fue determinante para evitar que el secuestro se prolongara y para garantizar la integridad del empresario. Según destacó el gobernador Andrés Julián Rendón, el trabajo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió acordonar el sector y ejercer la presión necesaria para liberar a Vélez Puerta en un tiempo récord.

“Toda la Fuerza Pública, el Ejército Nacional y la Policía Nacional acordonando el sector”, señaló el mandatario en su mensaje inicial, en el que también confirmó el despliegue de las autoridades desde el primer momento.