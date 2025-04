Petro denunció censura por prohibir la transmisión del Consejo de Ministros: “No me consideran presidente”

El presidente Gustavo Petro defendió la transmisión del Consejo de Ministros en los canales privados, ante el fallo del Consejo de Estado - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Gobierno de Gustavo Petro sufrió un fuerte golpe por la decisión, en primera instancia del Consejo de Estado, que ordenó que el Consejo de Ministros deje de ser transmitido en los canales privados, locales y regionales, al resolver una tutela en la que se argumentaba que violaba la pluralidad informativa.

Petro no se quedó callado y mostró su rechazo al fallo del alto tribunal, señalando que es una medida de censura al Estado y que fue influenciada por personas que no comparten la ideología política del jefe de Estado, que por ahora solo transmitirá la reunión de funcionarios en las señales públicas.

De otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que impugnará la decisión del Consejo de Estado para que el Consejo de Ministros vuelva a los canales privados, que durante varios días se transmitió en distintos horarios y uno fue en el Prime, que fue la razón de la acción de tutela.

“Los magistrados del Consejo de Estado se equivocan”

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su rechazo a la decisión del Consejo de Estado y dejó claro que, según él, se trata de una medida de censura contra el Gobierno por su postura política: “Creo que los magistrados se equivocan”.

“No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero”, escribió el jefe de Esado en redes sociales.

Este es un fragmento del largo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en redes sociales, contra el fallo a las transmisiones del Consejo de Ministros - crédito @petrogustavo/X

Sumado a eso, le lanzó una “pulla” al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con el que ha tenido varios choques por temas como los manejos financieros de Nueva EPS: “Por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”.

“¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados?"

Continuando con su pronunciamiento en redes sociales, el presidente Gustavo Petro cuestionó que se mida distinto a los Consejos de Ministros que al programa “Prevención y Acción” del Gobierno de Iván Duque, transmitido diariamente entre 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19: “¿Tanto resquemor da las verdades que exponemos?"

“¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?“, escribió el jefe de Estado en X.

Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, el Gobierno de Iván Duque transmitió el programa Prevención y Acción en todos los canales nacionales - crédito Colprensa

Petro criticó que se le dé prioridad al contenido de los canales privados que a la información del Gobierno: “¿No es posible la diferencia en Colombia, solo se puede escuchar, por orden judicial, la voz del dueño del grupo Ardila, o del grupo Santo domingo, y de Sarmiento Ángulo? ¿Eso es lo que llaman pluralismo en la constitución?“.

“La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena, ¿cómo van a quitarme ese derecho legal? La democracia implica el debate público, ¿por qué los magistrados del Consejo de Estado cierran el debate público en Colombia?“, añadió.

“Que la ciudadanía construya el pluralismo”

De otro lado, Gustavo Petro invitó a los ciudadanos a que dejen de consumir contenido de los medios de grupos empresariales, para pasarse a las señales del Estado: “Le toca a la población desplazarse de los canales privados de la voz de la plutocracia, al pluralismo a los canales públicos”.

“Es bonita la tarea que la misma ciudadanía construya el pluralismo que le quitan desde arriba. Como siempre respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del estado, eso lo hicieron otros presidentes antes”, agregó.

Varios de los Consejos de Ministros fueron criticados porque sus transmisiones eran en el horario Prime de los canales privados - crédito Joel González/Presidencia

El presidente concluyó que “nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría, algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo. Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo".