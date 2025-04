Nath y Westcol reavivan su conflicto en redes sociales tras declaraciones cruzadas sobre su antigua amistad: “No me voy a quedar callada, amiguito”

La reguetonera protagonizó un fuerte altercado con Westcol en redes sociales, drama en el que ambos han reaccionado acusándose de deslealtad - crédito @nathh___ @westcol / Instagram

En una reciente entrevista con el programa Impresentables de Los 40 Colombia, la cantante Nath, una de las artistas emergentes más destacadas del momento, habló abiertamente sobre el conflicto que mantiene con el streamer Westcol, con quien en el pasado compartió una estrecha amistad.

Durante la conversación, Nath ofreció detalles sobre los desencuentros que marcaron el fin de su relación personal y profesional con Westcol, además de abordar un episodio reciente que reavivó la polémica entre ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según explicó la cantante en la entrevista, el distanciamiento con Westcol comenzó hace varios años, cuando ambos eran considerados grandes amigos.

Nath recordó que, en ese entonces, ella lo apoyó en su carrera, ayudándolo a abrir puertas en la industria. Sin embargo, la relación se deterioró debido a comentarios y acciones que, según Nath, la afectaron profundamente.

“Yo te voy a hacer una pregunta”, expresó durante la entrevista, “si tienes una persona que era tu mejor amigo, pero que ahora resulta que no, que era una ‘amiguita’, que te hizo daño, que habló algo de ti que no es, que te difamó por enojarse y pasa un año y medio, dos años, y nunca te pidió una disculpa, después de que tú le ayudaste a abrir todas las puertas”, dijo la cantante.

La cantante revivió el drama con Westcol en una reciente entrevista - crédito @nathh___/ Instagram

Este episodio marcó el inicio de una ruptura que, según Nath, nunca logró resolverse.

Westcol reaccionó a las palabras de Nath

Ante las palabras de Nath, Westcol decidió reaccionar desde su canal de streaming en Kick, en donde se mostró molesto por el tema y arremetió contra la intérprete, asegurando que solo se está “haciendo pasar por víctima de la situación”.

“Ella respondió haciéndose la víctima, pero es un tema que he tratado de evitar completamente”, dijo Westcol recibiéndose a las palabras de la cantante en la entrevista radial.

El creador de contenido aclaró que al contrario de lo que dijo Nath, él no ha estado con nadie por conveniencia. “Mis amigos que son exitosos gracias a Dios han crecido a la par conmigo, es más, hay uno que han sido amigos desde antes de ser famosos, soy amigo de ellos desde antes… Yo tengo lo mío y estoy bien posicionado", explicó el streamer.

Ademas en medio de su interversión explicó que antes de que ambos crecieran en redes sociales eran amigos, sin embargo empezó a sentir que la amistad estaba siendo utilizada por ella para tener contacto con artistas grandes del genero que al parecer ya eran amigos de Westcol.

“Yo estaba sintiendo algo en donde lo que yo soy se lo tenia que aportar a ella, como que por amistad me tocaba ayudarla a ella y ella empezó a tirarse comentarios que a mí no me gustan y como que me metía la presión de la gente diciendo: ‘vos tenés que hacer que yo haga un tema con Blessd’. Blessd si es mi amigo, pero no le voy a decir algo que tenga que ver con su trabajo”, dijo el streamer.

Luis Villa, nombre real de Westcol, explicó que este fue uno de los momentos más delicados con las peticiones que le hizo Nath, pues asegura que al tener un amigo tan famoso como Blessd, debe tener cuidado de no abusar de su impacto y fama, por lo que siempre le dijo a ella que era mejor esperar que las cosas se dieran orgánicamente.

Además, añadió que pese a que Nath estaba interesada en grabar con Blessd, también hizo comentarios negativos sobre él, lo que a Westcol le pareció hipócrita. “Ella también habló mucho de Blessd y me tocó ver como hablaba de él y como a los dos días lo abrazaba, después de que acabó la amistad con ella le dije a Blessd”, recordó.

Westcol confesó que la amistad con la reguetonera llegó a su fin por unas actitudes convenientes que ella tuvo con él en medio del lanzamiento de una canción que ella tiene con el caleño Pirlo.

Westcol habló de su papá y de los gustos que tiene - crédito @westcol/IG

Según lo que explica el streamer es que Nath le insistió a él para que lo ayudara a convencer al Pirlo de sacar el tema que ya estaba grabado, sin embargo, Westcol reveló que en medio de la insistencia el caleño le confesó que no quería lanzar el tema.

“Pirlo me dijo que la energía no fluía y yo le dije a Nath que le iba a ayudar a que ese tema se pegara y sin el permiso de Pirlo se lo ayude a filtrar y el tema se empieza a ir viral hasta la reputa mierda”, explicó.

Westcol confesó que una de las situaciones que le molestó fue que antes de la filtración Nath le escribía todos los días, pero asegura que después de ayudarla ella le dejó de hablar. “Yo le pregunté a varias personas y muchos artistas no trabajan con Nath porque sienten que es exageradamente conveniente”, añadió el paisa en sus declaraciones.

Nath le respondió

Antes sus palabras en medio del en vivo de Westcol, Nath volvió a aparecer en redes sociales para entregar su versión de los hechos y compartir algunas pruebas con el fin de desmentir lo que dijo el streamer.

“Esta vez no me voy a quedar callada, amiguito. Qué suave sos, todo está grabado, yo nunca te dije que tenías que hacer que yo haga un tema con Blessd porque si quiero un tema se lo pido a él, mentiroso, desleal”, fue la reacción de Nath desde su cuenta de Instagram.

En medio de sus publicaciones en Instagram, Nath asegura que el problema con Pirlo no existió y que, por el contrario, fue él quien la busco a ella para hacer una canción.

La cantante urbana respondió a las acusaciones de Westcol - crédito @nathh___ / Instagram

“Pirlo ya me había hablado a mi hace mucho tiempo para hacer una canción. Mal agradecido, fui la amiga leal, te cuidé. No estuve de acuerdo con vos en muchas cosas, pero no soy una falsa que sale a hablar mierda de vos”, escribió la cantante.

Después compartió un pantallazo de una conservación con Pirlo de diciembre del 2022 en la que el cantante le indica a Nath que ya está en Medellín para que puedan trabajar juntos, “no más es que me indique”, se lee en el mensaje enviado por él.