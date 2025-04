El abogado del diablo está en Colombia, esta es su historia: “Defiendo a los que nadie quiere”

El jurista explicó por qué lo llaman "El abogado del diablo" - crédito Juan José Roldán

Al ser un país en el que se registran múltiples crímenes, en Colombia se utiliza de manera constante la justicia penal, que es el sistema que juzga a las personas que cometen delitos basándose en pruebas y evidencias con el objetivo de aplicar la ley y sancionar las conductas que van en contra de ella.

Precisamente, un caso sonado a nivel nacional provocó que el alcalde de Bogotá y otras figuras públicas criticaran a un abogado penal por defender a varios de los presuntos integrantes de Los Rolex, una estructura criminal que de acuerdo con las autoridades, se dedicaba a robar y vender accesorios de lujo en la capital del país y Medellín.

Debido a esto, y que en las audiencias registradas algunos funcionarios se refirieron al abogado Juan José Roldán, como “El abogado del diablo”, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista aclaró que él no es culpable de las falencias y errores que cometen las autoridades y la fiscalía en el país.

En primer lugar, el nacido en Bello, Antioquia, explicó que uno de sus clientes lo comenzó a llamar diablo por la forma en que confronta a los jueces y autoridades, lo que para él es cierto, pero desde el ámbito de lo legal, ya que afirma que él solo desarma las hipótesis poco firmes en los procesos.

“El apodo, el remoquete, surge por un cliente, que me reservo su nombre, pero por su influencia se regó lo del diablo, por mi carácter, por mis estadísticas de éxito, por trabajar casos estructurales de crimen organizado, todos estos casos que se derivan de ahí. Han dado ese cimiento del diablo, pero que surge de una frase de la fiscalía, que los riega y cuida, pero cuando nace el caso yo soy el hombre del hacha”.

El jurista recordó uno de los casos más mediáticos que lideró, e indicó que es el ejemplo de que en muchas oportunidades las autoridades protagonizan “falsos positivos”, por crímenes de terceros con material erróneo que presentan en los juicios.

“Hemos participado en casos que han movido al país, yo encabece la defensa de seis de los procesados por el caso de Emanuel (niño asesinado en Antioquia), uno deja clara la postura de la defensa, yo defiendo a la persona humana, no miro apología al delito, ni incitó a la criminalidad, solo hago parte, estoy en contra de los falsos positivos de la fiscalía, porque ellos apoyan la impunidad haciendo trabajos mediocres y llenando lo que no hacen con alternativas salidas de la legalidad, comprando testigos y mostrando pruebas falsas”.

Roldán indicó que toma cada caso para poder ganar en los juzgados y que eso ha provocado que tenga detractores, llegando al punto de que en junio de 2024 fue víctima de un atentado en el que le dispararon en dos ocasiones.

“Creo que el defensor nace, nunca tuve en la mira una postura que no sea defender, soy amante del derecho penal, de la academia, soy un académico y soy estudiante eterno. Obviamente, amo ganar y esas son las situaciones. El señalamiento social es algo de diario, soy una persona que ha sufrido un atentado afuera de mi oficina, acompañado de mensajes de que están cansados de que defienda a bandidos. Hoy sigo y soy gerente de una firma de abogados con mi hermano Rogelio Roldán”.

Al hablar de las personas que lo señalan de ser un profesional negativo o un mal ejemplo, Roldán indicó que es normal que reciba ese tipo de críticas, pero recordó que todos los acusados deben tener un abogado defensor.

“Soy seguidor del arte de la retórica, las personas que me llaman defensor de bandidos o malos, es algo que siempre se necesita, quien haga el trabajo sucio, yo soy ese hilo entre lo malo y lo bueno, pero es una sociedad permeada, yo veo la otra cara, me toca ver la cara del humano, al fin de cuentas eso es como una venganza, el Estado se venga por la situación del ciudadano y yo tengo que mirar la situación como algo normal, es algo de entender, es un proceso de dos, no podemos pretender que la gente nos quiera, el derecho penal tiene dos áreas y yo estoy en el lado oscuro, defiendo a los que nadie defiende”.

Por último, Roldán indicó que ha recibido el sobrenombre de diablo porque entiende que no lo identifica como una persona mala, sino como alguien que señala los errores de las autoridades, recordando que en Colombia se han registrado múltiples casos en los que el material probatorio presentado no era real o tenía incongruencias para inculpar al imputado.

“Yo tengo un personaje en el litigio, soy defensor, pero salgo para mi casa y soy un ciudadano más, también espero que esto salga y marche bien. Todos los abogados actúan con el corazón, yo soy bueno en lo que hago y por eso me gusta. Les envío un mensaje a los que se preparan, que sepan que lo penal no es un juego, que luchar con las autoridades y la fiscalía es complejo, luchar contra ellos es difícil y hay que entender que es de educación, carácter y de amar lo penal. Lo que se busca es mostrar los detalles, los errores. No soy el diablo por ser una persona mala, soy eso es porque hago el trabajo bien y ellos no”.