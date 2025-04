Tras sepelio de alias Chirimoya, abatido cabecilla del Clan del Golfo, se aplazó el Festival Vallenato de Ayapel, Córdoba

El Festival Vallenato de Ayapel estaba previsto a realizarse del 11 al 13 de abril de 2025, pero fue suspendida por motivos de seguridad de los artistas - crédito Ayapel Córdoba Colombia/Captura de Pantalla Redes Sociales

El Festival Nacional de Canción, Acordeoneros y Verseadores en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, fue suspendido por falta de garantías de seguridad expuesta por los artistas que se presentarían en dicho evento.

Así lo confirmó el alcalde del municipio del caribe Colombiano, Hugo Pinedo Contreras, que pese a manifestar que tiene garantizada la logística para la realización del evento cultural, recibió las peticiones de los cantantes y compositores ante los recientes hechos de orden público registrados en el territorio.

La suspensión del evento se debe a que en los primeros días de abril de 2025 se realizó un polémico homenaje a José Miguel Demoya Hernández, conocido como alias Chirimoya, señalado como el quinto cabecilla del grupo armado Clan del Golfo, que fue abatido en un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

“En Ayapel no hay problemas de orden público, hay una calma generalizada, pero lamentablemente los cantantes y participantes no lo ven así y contra eso no podemos hacer nada porque el festival no solo lo hace el pueblo, sino también los que vienen a competir en las distintas modalidades y categorías”, dijo el mandatario municipal en declaraciones a los medios de comunicación.

El Festival Vallenato de Ayapel estaba previsto a realizarse entre el 11, 12 y el 13 de abril de 2025, en la que había varios artistas confirmados como Elder Dayán, Diego Daza, Chiche Maestre, Farid Leonardo y otros. Sin embargo, el alcalde Pinedo Contreras confirmó que la nueva fecha se conocerá en los próximos días del mes en curso, ya que está sujeta a la agenda de los cantantes de este género musical.

“Una vez coordinada una nueva fecha que tengan disponible, los artistas les estaremos comunicando. Esperamos recuperar pronto la confianza de artistas y visitantes; Ayapel es pueblo de paz y armonía que espera por todos los que nos quieran visitar”, explicó Pinedo Contreras.