Inicia la venta general para la gira de Dua Lipa en Bogotá: la cantante se presentará en noviembre en el estadio el Campín

Dua Lipa confirma concierto en Colombia para finales del 2025 - crédito @dualipa @elizabethmiiiranda / Instagram

Dua Lipa ha confirmado su regreso a Colombia como parte de su gira Radical Optimism, con una presentación programada para el 28 de noviembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Este regreso marca su retorno al país tras su anterior visita en 2021, noticia que ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores colombianos, quienes inundaron las redes sociales para expresar su alegría.

Desde las 10:00 a. m. del jueves 10 de abril se habilitó la venta general de boletos, accesible con cualquier medio de pago, para las localidades disponibles tras la preventa exclusiva para fans y clientes Visa. Esta etapa se mantendrá abierta hasta agotar existencias. Según Ticketmaster, antes del inicio de la venta general ya se había vendido el 78% de la boletería.

La cantante llegará a la capital de nuevo en noviembre del 2025 - crédito @dualipa/ X

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar y, minutos después de habilitarse la venta, las redes sociales se llenaron de mensajes como: “¡Amigos, me voy a ver a Dua Lipa! No puedo creerlo, estoy temblando” o “No puedo creer que voy a ver a la diosa Dua Lipa”.

En medio de la última jornada de venta y pasados un poco más de 40 minutos, la cuenta oficial de Music Trends Colombia reveló que las zonas Oriental Alta y Occidental Alta están oficialmente agotadas.