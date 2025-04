Vecinos están aburridos por las acrobacias de ladrón que se lleva el cableado y los deja sin luz e internet

El delincuente hace toda clase de "maromas" para lograr su objetivo - crédito Fotomontaje Infobae- EFE - Redes sociales

En el barrio Alcalá, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, los residentes enfrentan una problemática que ha alterado su vida cotidiana: el robo constante de cables eléctricos y de telecomunicaciones.

De acuerdo con la denuncia, estos hurtos se han registrado de manera recurrente durante más de un año, generando interrupciones en servicios esenciales como electricidad, telefonía e internet, además de representar un riesgo para la seguridad de los habitantes.

Ante esta situación, los habitantes ya tendrían identificado al presunto responsable, quien se caracteriza por utilizar sus habilidades físicas para trepar postes y cortar el cableado con aparente facilidad.

Los robos suelen ocurrir en horas de la madrugada, siendo la intersección de la carrera 51D con calle 35 Sur uno de los puntos más afectados por las “maromas” del sujeto.

En esta zona, es común observar cables colgando a baja altura o tramos completos que han desaparecido, lo que llevó a los residentes a apodarlo como “el acróbata del cable”.

Y es que los robos, además de generar pérdidas económicas para las empresas proveedoras de servicios, también ha afectado directamente a los habitantes del sector.

Las interrupciones en el suministro de electricidad y telecomunicaciones son una constante en la vida diaria de los residentes, mientras que los cables colgantes representan un peligro para quienes transitan por la zona, especialmente para vehículos de gran tamaño como camiones, que enfrentan dificultades para circular sin causar más daños al sistema.

Un habitante del barrio expresó a City Tv su preocupación al respecto: “En varias oportunidades, inclusive por parte mía, yo lo he sorprendido y me ha tocado bajar lo de los postes porque él se sube muy fácilmente, tiene una habilidad genial, pero más allá de eso está afectando, digamos, todo el sector y no sé en qué otros lugares lo hagan”.

Los residentes, por su parte, han documentado los robos mediante grabaciones que muestran al individuo en plena acción, por lo que en los videos se observa cómo el sujeto llega al lugar y, en cuestión de minutos, sustrae el cableado mientras se sostiene de las cuerdas.

Una persona del sector comentó al medio citado sobre la temeridad del ladrón: “Es que colgarse en un cable de esos y lograr sostenerse ahí, es como no tener conciencia de su vida”.

A pesar de los múltiples reportes realizados por la comunidad, los habitantes del barrio Alcalá afirmaron que las autoridades no han tomado medidas concretas para detener los robos.

De hecho, los vecinos han comunicado la problemática a través del frente de seguridad del sector y han enviado las grabaciones a la Policía, pero hasta el momento no han obtenido resultados.

Uno de los residentes expresó su frustración: “Es muy complicado, es muy inseguro. Infortunadamente, no sabemos el servicio de policía, por más que tenemos un frente de seguridad, hemos comunicado, se han enviado los videos y no hemos tenido respuesta”.

Ante la falta de soluciones, los habitantes del mencionado barrio hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y logren identificar y capturar al responsable de estos hurtos.

Cabe señalar que, esta no es la única problemática que enfrentan los habitantes de Puente Aranda, debido a que, de acuerdo con la concejal Diana Diago, dicha localidad es una de las más afectadas por el robo de vehículos, junto con Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba.

La cabildante afirmó que en 2024 se registraron 4.600 hurtos de vehículos, donde Kennedy reportó 1.064 casos; Engativá 467; Puente Aranda, 465; Ciudad Bolívar, 367 y Suba, con 281 casos.

“Bogotá está secuestrada por la delincuencia y Galán y su secretario de seguridad señalan que las cifras han mejorado, o que la delincuencia es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, es importante que conozcan las realidades que hoy se viven las calles de la ciudad. ¿Dónde están las soluciones?”, expuso Diago.