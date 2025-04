Variel Sánchez habló de las veces que le ha tocado besarse con otro actor: cómo fue su experiencia y con cuál le gustaría hacerlo

El beso de Variel Sánchez con un hombre, cómo fue y con quién lo repetiría - crédito @varielsanchez/IG

El actor Variel Sánchez, protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, reveló cómo fue su experiencia besándose con otro hombre frente a las cámaras, la historia detrás de lo que sucedió y también confesó con cuál actor podría repetir la escena.

En una reciente entrevista con El Klub de La Kalle, el intérprete de Brayan Ferreira en la producción de Caracol Televisión confesó que entre los besos que le ha tocado dar por su trabajo como actor, y que no han sido cómodos, está uno que se dio con el actor Brian Moreno.

La conversación al respecto comenzó cuando le preguntaron a Variel si le daría un beso a una mujer trans sin problema. En ese momento, él respondió que no sabía, pero confesó que ya le “ha tocado besar a un chico”.

“Uy, no sé. A mí me ha tocado beso con chico. Con Brian Moreno, me tocó. Super incómodo, super incómodo“, empezó contando Variel.

Seguido a esto, explicó cuáles fueron sus razones para sentir que no había una tranquilidad ni experticia para ejecutar la acción, que su momento, requería la escena que estaban haciendo los dos.

"Yo siempre lo he dicho, yo no tengo problema, pero yo soy muy heterosexual, entonces para mí es rarísimo“, confesó el actor.

Sin embargo, el tema no terminó ahí, ya que los locutores del programa indagaron más sobre la situación: “Entonces, ¿con quién le hubiera gustado darse el beso, con qué tipo?“.

“Ay, Urrego (El actor Juan Pablo Urrego). Urrego es tan lindo. Además, es todo paisa, todo bonito”, expresó entre risas y con cara de enamoramiento Variel. Después de eso soltó una carcajada y con las manos dijo que no.

Durante la conversación, Sánchez habló sobre su trabajo y los besos que le ha tocado darse con las actrices, las cuales para él han sido todas muy hermosas, las más bonitas del país.

Por ejemplo, en la producción Nuevo rico, nuevo pobre, Variel actúa junto a dos de las mujeres más atractivas de la televisión colombiana: Lina Tejeiro y Laura Barjum y eso se volvió un reto como profesional, ya que debía parecer natural frente a cámaras, pero no cruzar algunos límites que tiene por el respeto a su esposa.

“Uno ya aprende a manejarlo. Cuando tenía 19 o 20 años sí me pasaba (reaccionar físicamente). Ahora me concentro en otras partes del cuerpo, no solo en la boca”, explicó entre risas, haciendo alusión a cómo ha logrado controlar su cuerpo durante este tipo de escenas.

Con su característico sentido del humor, Variel incluso bromeó diciendo: “A mí no me ha pasado que se me levante porque tengo disfunción”, dijo, riéndose, para luego aclarar que solo estaba haciendo un chiste. “Yo soy muy chistosito, pero ya lo controlo por profesionalismo”, puntualizó.

El actor también compartió detalles sobre su manera de prepararse para grabaciones y lo que ocurre detrás de cámaras. “Yo me demoraba 10 minutos en maquillaje y ya estaba desesperado. Con Lina (su compañera de reparto) me reía mucho, me regañaban por eso. Soy hiperactivo, medio nerdo… me aprendo todo el libreto y me vuelvo muy cansón trabajando”, reveló entre risas.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando un oyente le preguntó directamente cómo es besar a dos de las mujeres más lindas del país, a lo que Variel respondió fiel a su estilo.

“Uno trata de que no se vea mal el beso. Nunca con lengua, eso sería una falta de respeto. Hay que hacerlo despacio, abrir un poco más la boca, cerrar los ojos”, explicó el actor.

Con estas declaraciones, Variel dejó en evidencia que detrás del galán de la pantalla hay un actor comprometido que sabe poner límites y cuidar su vida personal, sin dejar de entregar actuaciones creíbles y emocionantes en cada producción y respetando a las compañeras de trabajo.