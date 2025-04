Semáforos inteligentes en Cali cumplieron un año sin funcionar: autoridades tuvieron que finalizar contratos

Los semáforos están instalados en distintas zonas de Cali - crédito Colprensa

La Secretaría de Movilidad de Cali afronta un nuevo desafío tras anunciar la liquidación de los contratos relacionados con el sistema de semaforización inteligente, un proyecto que, pese a haber sido implementado hace más de un año, no logró cumplir con su objetivo de mejorar la movilidad urbana.

Según informó la dependencia, los problemas técnicos y estructurales detectados en los equipos y el software adquiridos han llevado a esta decisión, que busca evitar mayores perjuicios para la ciudad.

De acuerdo con Gustavo Orozco, titular de la Secretaría de Movilidad, un análisis técnico detallado evidenció que tanto el hardware como el software tenían deficiencias significativas. Estas fallas, sumadas a la falta de interoperabilidad entre los componentes del sistema, impidieron que el proyecto cumpliera con las expectativas iniciales.

El proyecto de semaforización inteligente fue dividido en dos contratos principales: uno para la adquisición e instalación de los semáforos (hardware) y otro para el desarrollo e integración del sistema de control (software). Según detalló la Secretaría de Movilidad, las autoridades caleñas ya habían desembolsado cerca de 40.000 millones de pesos para la instalación de estos dispositivos en 25 intersecciones estratégicas de la ciudad.

No obstante, los resultados no fueron los esperados, dado que entre los problemas más destacados se encuentra la incompatibilidad entre las controladoras y los sensores, lo que impidió que el sistema funcionara de manera coordinada; además, se identificaron ubicaciones problemáticas para los semáforos, como la intersección de la calle 10 con carrera 39, donde la visibilidad de los dispositivos era limitada.

Orozco explicó que, aunque la administración busca llegar a un acuerdo amistoso con los contratistas responsables, no descartan avanzar hacia una liquidación bilateral en caso de no lograr un entendimiento, pues esta medida busca proteger los intereses del municipio y garantizar que los recursos invertidos no se pierdan por completo.

Mientras se define el proceso de liquidación de los contratos, la ciudad enfrenta el reto de decidir qué hacer con los equipos ya instalados. Según informó la Secretaría de Movilidad, se están evaluando diversas opciones para aprovechar los dispositivos y minimizar las pérdidas económicas.

Entre las alternativas planteadas se encuentra la posibilidad de reutilizar los semáforos y sensores en un nuevo proyecto de semaforización. Para ello, se analizará si los equipos pueden ser adaptados a un sistema diferente que garantice su funcionamiento adecuado. Otra opción sería abrir una nueva licitación para desarrollar una solución tecnológica que cumpla con los estándares necesarios.

Y es que la experiencia con este proyecto ha dejado importantes lecciones para la administración municipal. Según explicó Orozco, uno de los principales errores fue la falta de compatibilidad entre el hardware y el software, un aspecto que será prioritario en futuros contratos.

Además, la Secretaría de Movilidad planearía implementar medidas adicionales para evitar que se repitan los problemas de planeación que afectaron este proyecto. Entre las acciones propuestas se incluyen:

Recuperar equipos funcionales: se realizará un análisis técnico para identificar qué dispositivos pueden ser reutilizados en un nuevo sistema.

Garantizar la compatibilidad tecnológica: en futuros contratos, se exigirá que el hardware y el software sean completamente compatibles desde la etapa de diseño.

Incluir interventoría especializada: se buscará contar con supervisión técnica desde el inicio del proyecto hasta su operación, con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.

Estas medidas buscan no solo corregir los errores del pasado, también sentar las bases para una planificación más eficiente en proyectos de infraestructura tecnológica.

El sistema de semaforización inteligente fue concebido como una solución para modernizar el tráfico en Cali, una ciudad que enfrenta serios problemas de movilidad; sin embargo, las fallas técnicas y la falta de planificación adecuada convirtieron este proyecto en un ejemplo de cómo una inversión millonaria puede no traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.