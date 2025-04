Reducción del salario de congresistas: aprueban ponencia positiva del proyecto que cobijaría a otros funcionarios del Estado

El salario de un congresista en Colombia supera los $48 millones de pesos - crédito iStock

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó la ponencia positiva con la que se busca reducir el sueldo de los congresistas: una iniciativa impulsada por el congresista Iván Cepeda, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico; aunque la misma tendrá, según se supo, una mayor capacidad que a los miembros del cuerpo legislativo, sino que cobijaría a otros miembros de las entidades del Estado.

Con 16 votos por el sí, de 16 posibles –es decir, por unanimidad– los miembros de la célula legislativa le dieron vía libre a esta propuesta, enmarcada en el proyecto de Acto Legislativo 027 de 2025, con la que se pretende modificar el artículo 187 de la Constitución Política. Además de Cepeda, otra de las ponentes es la senadora María José Pizarro, que también hace parte de la bancada oficialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Este proyecto es muy sencillo y es para ver si nosotros tomamos la decisión de hacerlo independientemente y si este Congreso tiene la voluntad de hacerlo sin mayores excusas”, expresó Pizarro, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, y que fue una de las primeras en impulsar la iniciativa del congresista Cepeda, junto al también senador León Freddy Muñoz, de Alianza Verde.

La Comisión Primera del Senado avanza en proyecto de reducción de sueldo de congresistas - crédito @SenadoGovCO/X

“Sería un buen mensaje para los colombianos en un momento tan complejo, después de lo que pasó con la reforma laboral. Nos estamos ganando 48 millones de pesos, ojalá esta vez sí logremos reducir los salarios y no solamente el de los congresistas”, dijo Muñoz, que está recién instalado en la curul luego de tomar el lugar de Humberto de la Calle, que renunció a la corporación en febrero de 2025.

Proyecto también reduciría sueldos de funcionarios del Estado

En este sentido, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, indicó en su perfil de X que junto a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, logró aprobar una proposición que extiende la medida de reducción de salarios de los congresistas a los demás altos funcionarios del Estado; entre ellos, los miembros de las empresas de creación mixtas.

El senador Iván Cepeda es uno de los promotores de la iniciativa de reducir el sueldo de los congresistas en Colombia - crédito Prensa Iván Cepeda

“Ningún funcionario público, al igual que los directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta podrá recibir una remuneración superior a la de los congresistas, incluyendo todos los emolumentos”, se leyó en el documento que fue acogido por los demás integrantes de esta comisión; con lo que se avanzará en el estudio de esta iniciativa.

Así pues, según explicó Motoa, “el ahorro para los contribuyentes será mayor y el cierre de brechas salariales más efectivo”. Finalmente, hubo consenso para ampliar los alcances de la decisión, pese a que en la comisión hay senadores declarados en abierta oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro; pues en principio se señaló que lo que se estaba buscando con el proyecto era castigar a los legisladores.

Esta es la proposición para la reducción del sueldo de congresistas en Colombia, que tiene como exponentes a Paloma Valencia y Carlos Fernando Motoa - @palomavalencial/X

Y no solo eso: según se precisó, en caso de que se apruebe este proyecto, que como está enmarcada en un acto legislativo tendrá que superar ocho debates, cuatro en cada corporación (Senado y Cámara), entrará en vigencia una vez promulgada la reforma constitucional propuesta. Y que busca bajar el salario mensual de 48.142.046 pesos, como parte de la política de austeridad.

“Una baja del salario exclusiva para los congresistas para castigarlos por no haber votado los nuevos impuestos de Petro me siento en incapacidad moral de acompañarlo, yo que he sido la más defensora de este proyecto”, expresó por su parte la senadora Valencia, que condicionó su apoyo a que se hicieran una serie de modificaciones, como se terminaron aprobando para continuar con la discusión.