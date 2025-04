Líder social embarazada cumple cinco meses secuestrada, su esposo pide una prueba de vida

Familiares de Sandra Milena Martínez piden su liberación - crédito iStock/Redes sociales

A pesar de que el Gobierno nacional ha indicado que uno de sus objetivos es lograr la Paz Total en Colombia, las acciones de los grupos armados han evitado que las negociaciones puedan consolidarse.

Muestra de ello es la violencia contra líderes sociales en el territorio nacional, que terminaron con 170 pilares de comunidades siendo asesinados en 2024 y varios de ellos privados de la libertad por estructuras criminales.

Un ejemplo de estos casos es el de Sandra Milena Martínez, líder social del Caquetá que completará cinco meses secuestrada, y que además de la incertidumbre que existe en sus familiares por su ubicación, se suma que tenía cuatro meses de embarazo cuando fue raptada.

Familiares de Martínez temen por la vida de la líder social y su bebé - crédito Redes Sociales

En diálogo con RCN, su esposo, Camilo Cifuentes, indicó que, en teoría, Sandra Martínez completaría ocho meses y 15 días de gestación, por lo que piden el apoyo del Gobierno nacional para que ella y su bebé puedan volver con vida.

“Todavía no me han dado ninguna prueba de sobrevivencia, entonces para mí esto ha sido muy duro, muy difícil”, indicó Cifuentes al hablar de los meses que lleva buscando a su esposa, que desde el 26 de noviembre de 2024 salió de su vivienda y no volvió.

“Yo les pido por favor, pues, que tengan un poco de piedad, es una mujer. ¿Dónde están los derechos de las mujeres, porque no veo ninguna respuesta, no sé qué es lo qué pasa?”, declaró Cifuentes al medio citado.

La mujer cumplirá su noveno mes de embarazo en secuestro - crédito @LiCWills/X

Cabe recordar que, Sandra Milena es una líder social en la región, por lo que su familia afirmó que fue retenida por un frente de las disidencias de las Farc; sin embargo, hasta el momento el grupo armado no se ha pronunciado sobre el caso puntual de Martínez.

“Si me toca ir a la mesa, yo voy hablo porque todos siempre dicen que no, se niegan y yo siempre he dicho, a ella lo cogió el frente Rodrigo Cadete: alias pantera, alias Albeiro Ramírez o Conejo”, puntualizó el esposo de la líder social.

Debido a la falta de pronunciamientos, el defensor del Pueblo regional, Edwin Leal, indicó que lo que más genera preocupación es que la mujer estaría a punto de dar a luz y que las condiciones que tienen en la selva podrían provocar que ella y el bebé mueran.

“Sabemos que a la fecha tendría ocho meses y 15 días aproximadamente, ya está próxima a dar a luz o posiblemente ya lo hizo donde se encuentre. Rechazamos estos hechos que atentan contra la vida de la mujer”.

Sandra Milena Martínez Cortés desaparecida desde el martes 26 de noviembre de 2024 en el Caquetá - crédito: Redes sociales.

Sobre este caso, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado en el que solicitó la pronta liberación de Martínez, de quien no se tiene ningún tipo de información desde hace más de cuatro meses.

“Hacemos un llamado urgente al grupo armado que mantiene en cautiverio a Sandra Milena Martínez Cortez, de 31 años, secuestrada el 26 de noviembre de 2024 en Paujil, Caquetá, quien en ese momento estaba con cuatro meses de embarazo. Hoy, Sandra Milena está próxima a dar a luz, y su vida, así como la de su hijo, corre un riesgo inminente que requiere atención inmediata”, señaló la Defensoría.

En el texto, la defensoría indicó que han estado al tanto de las peticiones de los familiares de la líder social, por lo que pidieron que el Gobierno nacional exija la liberación de Martínez para continuar con los diálogos con las disidencias.

“Mantenemos contacto permanente con su familia y acompañamos su solicitud. Instamos al Gobierno nacional a adelantar las gestiones necesarias para lograr su liberación y la de todas las personas en poder de grupos armados. El respeto por la vida, la libertad y la dignidad humana debe prevalecer, especialmente cuando se trata de una mujer en embarazo y que su familia clama por un pronto regreso”.