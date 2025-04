Expresidente Pepe Mujica envió mensaje de unión a Petro que asume presidencia de la Celac

Colombia's President Gustavo Petro meets with Uruguay's former President Jose "Pepe" Mujica, in Montevideo, Uruguay December 5, 2024. REUTERS/Mariana Greif

Con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se lleva a cabo en Tegucigalpa, el expresidente de Uruguay José Alberto ‘Pepe’ Mujica, carismático e icónico en América Latina, dirigió una carta con un sentido mensaje de unión a los jefes de Estado de Honduras, Xiomara Castro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, que encabezará el organismo por un año.

En la misiva les solicitó estrechar la unión entre las naciones, para poder posicionar la región de cara a los retos que están surgiendo en el cambio de orden mundial que se está gestando en la actualidad.

“Hoy las grandes decisiones que mueven al mundo se toman en otras partes, lejos de nuestra mesa. Es necesario construir cercanía en nuestra región para hacernos oír a nivel internacional. Los desafíos que tenemos como humanidad necesitan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras”, conminó.

Recordó que en el pasado, las naciones latinoamericanas, si bien lograron “la independencia política”, no se logró lo mismo en lo económico y eso las condenó al sometimiento de las grandes potencias, por eso insistió en que en esta ocasión se logre esa cohesión por la región sigue siendo de la más ricas en recursos naturales y no se puede volver a caer en el error de que sigan siendo economías extractivistas.

“Al igual que como se llevaron el oro de Potosí, el mundo que se viene nos demanda materias primas a cambio de productos con valor agregado y por el otro busca someternos a sus normas y protocolos. Hoy no tenemos donde discutir colectivamente estas cosas, que no son cuestiones de izquierda o derecha, sino de ser o no ser como región en el concierto internacional”, explicó.

En la misiva también le encomendó al mandatario colombiano trabajar en consolidar esa unión entre los países latinoamericanos ahora que va a encabezar por un año la Celac.

“Te toca, querido Petro, liderar por un año esta oportunidad que representa nuestra “Comunidad” de América Latina y el Caribe, consciente de que el problema de la integración está presente en la deuda social que tenemos en nuestro continente”, le expresó.