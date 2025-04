Este es el té que tiene más calcio que la leche y ofrece múltiples beneficios para la salud

Esta famosa bebida tiene una gran cantidad de beneficios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un té originario de Japón llamó la atención de expertos en nutrición debido a su sorprendente contenido de calcio, que supera al de la leche. Según un estudio del Departamento de Nutrición y Bromatología I de la Universidad Complutense de Madrid, este contiene hasta 440 miligramos de calcio por cada 100 gramos de hojas secas, en comparación con los 125 miligramos presentes en la misma cantidad de leche. Aunque no todo este calcio se disuelve en el agua al preparar la infusión, la bebida sigue siendo una fuente destacada de este mineral esencial para la salud ósea.

Se trata del té de kukicha japonés, elaborado a partir de los tallos y ramitas de la planta Camellia sinensis, que es una opción recomendada por especialistas para complementar la dieta y fortalecer el organismo. Además de su alto contenido de calcio, esta infusión ofrece una variedad de nutrientes que contribuyen al bienestar general, lo que ha incrementado su popularidad en los últimos años.

El té de kukicha no solo destaca por su contenido de calcio, sino por otros beneficios nutricionales que lo convierten en una bebida versátil y saludable, pues el reporte indica que esta infusión contiene vitamina C, un nutriente clave para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la cicatrización y facilitar la absorción de hierro. De hecho, se afirmó que el té de kukicha aporta más vitamina C que una naranja, lo que lo posiciona como una excelente opción para quienes buscan reforzar sus defensas.

Otro de los beneficios destacados es su capacidad para ayudar a reducir los niveles de colesterol en el organismo. Esto se debe a la presencia de diversos nutrientes que contribuyen a mantener un equilibrio saludable en el sistema cardiovascular. Asimismo, el té de kukicha contiene vitaminas del complejo B, vitamina E y zinc, elementos que, según los expertos, pueden ser útiles para disminuir la ansiedad y la depresión, promoviendo un estado de ánimo más equilibrado.

El consumo de este té es recomendado por expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de sus beneficios nutricionales, el té de kukicha es reconocido por sus propiedades digestivas y diuréticas. Y es que esta infusión puede ser una aliada eficaz contra el estreñimiento y la retención de líquidos, ayudando a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. Estas características lo convierten en una opción ideal para aquellos que buscan mantener un equilibrio en su organismo y prevenir molestias relacionadas con la digestión.

Los especialistas afirmaron que la cantidad de calcio que se disuelve en el agua al preparar el té no equivale a la totalidad presente en las hojas secas, pero el aporte sigue siendo bastante importante, por lo que recomiendan incluir esta bebida en la dieta diaria como una forma de complementar la ingesta de nutrientes esenciales.

En el territorio nacional, cada vez más personas buscan alternativas naturales y saludables para complementar su alimentación, por lo que el té de kukicha se presenta como una opción destacada. Su combinación de calcio, vitaminas y propiedades digestivas lo convierte en una bebida versátil que puede adaptarse a diferentes necesidades y estilos de vida.

Dejar la leche puede llegar a ser beneficioso para el organismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio del Departamento de Nutrición y Bromatología I de la Universidad Complutense de Madrid anunció mediante su estudio que respalda las propiedades del té de kukicha, debido a su alto contenido de calcio y otros nutrientes esenciales. Pese a que su consumo no reemplaza una dieta equilibrada, esta infusión puede ser un complemento valioso para aquellos que buscan mejorar su salud ósea y general.

Al ser una fuente rica en nutrientes, ofrece múltiples beneficios para la salud y demuestra la capacidad para aportar calcio, reducir el colesterol, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico, convirtiéndose en una opción ideal para las personas que desean incorporar hábitos más saludables en su vida diaria.