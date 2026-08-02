Feid llevó “A Xon De Que” al show de Jimmy Fallon y anunció un nuevo trabajo discográfico

El paisa interpretó el tema que da título a su EP en el reconocido programa estadounidense - crédito Jimmy Fallon/YouTube

Guardar

El cantante colombiano Feid se presentó como invitado principal en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el jueves 30 de julio, donde interpretó A Xon De Que, su sencillo más reciente.

La aparición marcó su primer crédito en solitario en el programa de NBC, ya que su única visita anterior, en mayo de 2024, fue como artista invitado de Young Miko durante la interpretación de Offline.

En la misma noche, que también contó con la presencia de los actores Zoe Saldaña y Drew Starkey, Feid reveló la portada oficial de El Club de las 19 Flores, su próximo mixtape previsto para el 19 de agosto. Este proyecto es la segunda entrega de un trabajo musical dividido en cuatro capítulos que culminará en un álbum completo. El primero fue El Moco Verde, lanzado el 12 de junio, que incluyó canciones como Recreo y 50 MIL PIEX y dio inicio al universo creativo que el artista denominó Green Print.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Feid no ha dado detalles concretos sobre el número de canciones ni las posibles colaboraciones de El Club de las 19 Flores. Sin embargo, en su cuenta de Instagram subió un texto aludiendo a una teórica primera flor: el loto.

“El loto nace en el lodo, en un entorno oscuro y difícil, pero florece en la superficie sin perder su belleza ni dejarse ensuciar. Nos recuerda que el entorno no determina quién eres ni hasta dónde puedes llegar, que verdaderamente importante no es de dónde venimos, sino la fuerza, la perseverancia y la decisión”, escribió en una publicación en Instagram mientras se le ve ejercitándose. Todo apunta a que cada día presentará las “flores” de su próximo lanzamiento discográfico.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio de la publicación de 'El Club de las 19 Flores', el artista hizo una publicación alusiva al loto, la teórica "primera" flor de su proyecto - crédito @feid/Instagram

La presentación en televisión estadounidense llega tras el Falxo Tour por España, donde el artista reunió a más de 70.000 personas en ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y Santiago de Compostela. A eso se suman sus tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 en las categorías Mejor Tema Urbano por Se Lo Juro Mor, Mejor Canción Urbana Rítmica por Verano Rosa (junto a Karol G) y Mejor Canción Pop/Rítmica por Cambiaré (junto a Luis Fonsi).

Los colombianos que pasaron por el programa de Jimmy Fallon

Los primeros colombianos en pisar este escenario lo hicieron durante el año inaugural del programa en 2014. El primero fue Juanes, quien se presentó en marzo de ese año para interpretar su tema La Luz y regresó posteriormente en 2019.

PUBLICIDAD

Por su parte, la actriz Sofía Vergara también debutó en 2014 promocionando la serie Modern Family, convirtiéndose desde entonces en una de las invitadas más recurrentes y queridas por el público gracias a sus divertidas dinámicas con Fallon. Su aparición más reciente fue durante la promoción de Griselda, en 2024.

Sofía Vergara es una de las recurrentes invitadas de Jimmy Fallon - crédito @fallontonightbts/Instagram

Una de las habituales a lo largo de los años fue Shakira, que también hizo su primera aparición en 2014. Una de sus apariciones más sonadas fue en 2025, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su éxito mundial Hips Don’t Lie.

Shakira reiteró que 20 años después su caderas aún no mienten con una icónica presentación en vivo de 'Hips Don't Lie' junto a Wyclef Jean en el show de Jimmy Fallon - crédito @fallontonight/Instagram

La consolidación de los artistas colombianos continuó con la llegada masiva del género urbano y el pop. El encargado de abrir esta puerta fue J Balvin, quien hizo su debut en 2018 y ha regresado en múltiples ocasiones, incluyendo una recordada presentación en 2025 junto a Gilberto Santa Rosa. Posteriormente, Maluma tuvo su primera aparición musical en mayo de 2019 cantando su éxito HP, regresando al sillón de entrevistas en años posteriores, siendo la más reciente en mayo de 2026.

PUBLICIDAD

En 2021, la escena colombiana se tomó el programa por partida doble: Karol G debutó en el show impulsada por el éxito de su álbum KG0516 —regresando luego en 2023 y junio de 2025—, mientras que Camilo tuvo su primera vez en el plató en marzo de ese mismo año interpretando su tema viral Ropa Cara.

La paisa pasó por Jimmy Fallon presentando sus álbumes 'KG0516', 'Mañana Será Bonito' y 'Tropicoqueta' - crédito @fallontonightbts/ Instagram

Los debuts colombianos más recientes en la televisión nocturna estadounidense se han dado entre 2024 y 2025. El cantante Manuel Turizo pisó por primera vez este escenario en marzo de 2024 al unirse al puertorriqueño Yandel para encender el show con la canción Mamasota.

PUBLICIDAD

Finalmente, en septiembre de 2025, se dio una histórica colaboración en vivo donde coincidieron dos grandes figuras nacionales: Carlos Vives y Goyo, quienes se presentaron juntos por primera vez en el programa acompañando al pianista Arthur Hanlon en una fusión musical.