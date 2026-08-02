Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”

Franco Fagúndez es una de las figuras de Santa Fe, pero no es seguro que continúe para la temporada 2027 - crédito Colprensa

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Independiente Santa Fe armó una plantilla competitiva para la temporada 2026, mantuvo a casi toda la base con la que disputó la Copa Libertadores y tuvo su primer fruto con la clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana, en la que se verá con River Plate.

Uno de los jugadores destacados en el conjunto cardenal es Franco Fagúndez, atacante uruguayo que llegó al club por pedido del técnico Pablo Repetto, que lo conocía desde mucho tiempo atrás y sacó buena parte del talento que lo llevó al fútbol mexicano, donde los problemas de indisciplina opacaron su carrera.

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Sin embargo, la situación del futbolista con los rojos es complicada por su contrato, el cual es de solo un año y los aficionados piden que sea renovado cuanto antes, al igual que el “Charrúa”, pero los directivos se encontraron con un problema que el deportista reveló a la prensa.

Fagúndez quiere seguir en Bogotá

El uruguayo dijo que está “muy feliz” en Independiente Santa Fe y precisó que su ficha pertenece al Club Santos Laguna. También aclaró que su préstamo no incluye opción de compra, aunque expresó su deseo de continuar si aparece esa posibilidad.

“Soy muy feliz acá y eso se está demostrando dentro de la cancha”, afirmó al programa El VBar Caracol. Después explicó que siente una mejora progresiva en su rendimiento, con más confianza y una adaptación cada vez mayor tanto al grupo como a la rutina diaria, aunque no sabe si el club comprará sus derechos.

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Franco Fagúndez viene de marcar dos goles ante Caracas, en los duelos de ida y vuelta por Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Fagúndez también habló de su aporte como alternativa desde el banco y celebró que ese rol le haya resultado útil al equipo. “Cada vez que tengo un aporte directo al arco está yendo adentro”, sostuvo.

En el frente de ataque, destacó la competencia interna y mencionó la jerarquía de Hugo Rodallega y Nahuel Bustos. Según sus palabras, la delantera tiene variantes de nivel y eso hace que cada jugador sepa que, cuando le toque entrar, debe dar el máximo.

Al comparar a Bustos con Lovera, evitó establecer una preferencia y se limitó a señalar que son futbolistas de características distintas. Sobre Bustos, indicó que actúa más como acompañante de delantero.

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Los objetivos de Santa Fe

Franco Fagúndez dijo que Santa Fe irá por tres torneos mientras intenta consolidar su presente en la Liga y preparar la serie ante River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana, una llave que el volante uruguayo definió como la verdadera medida para un plantel que, a su juicio, todavía no enfrentó a un rival de ese nivel.

El mediocampista puso el foco inmediato en el calendario previo al cruce internacional: antes de River, el equipo tendrá tres partidos que consideró fundamentales, dos por Liga y uno ante Unión Magdalena el miércoles 5 de agosto. También remarcó que la mayoría de esos compromisos serán como local.

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Franco Fagúndez se ha convertido en un buen revulsivo para Santa Fe en muchos partidos de la Liga BetPlay y a nivel internacional - crédito Colprensa

Fagúndez sostuvo que el grupo llega con confianza y señaló que el siguiente reto en el torneo local será Once Caldas, al que describió como un rival exigente y que viene de ganar por cinco goles a Cúcuta. La intención, dijo, es imponerse en casa “por nuestra gente”.

Santa Fe prioriza la Liga sin quitar la vista de River

El futbolista afirmó que el primer objetivo del semestre era avanzar a los octavos de final de la Sudamericana y agregó que el equipo no puede descuidar la Liga. En esa línea, insistió en que Santa Fe es un club que exige competir por todo y aseguró que el plantel buscará los tres frentes que tiene por delante.

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Sobre el cruce con River Plate, Fagúndez advirtió que el equipo argentino sigue siendo el favorito pese a su momento actual. “Todos sabemos lo que es River, un grande del continente, no hay que subestimarlo, no viene en un gran momento, pero la calidad de jugadores que tienen es abismal”.

Santa Fe quiere hacer una buena presentación en Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Colombia en lo que queda de 2026 - crédito Colprensa

El volante entendió que ese bajón puede ser una oportunidad, aunque pidió prudencia. “Nosotros venimos bien, ellos no vienen tan bien, hay que aprovechar eso”, afirmó al medio, y añadió que la llave de octavos será “la prueba de fuego” para medir el verdadero alcance del equipo en la Copa.

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Esa evaluación también se apoya en los antecedentes recientes del torneo. Según explicó, Santa Fe enfrentó a un Caracas que en Bogotá se replegó para defender cerca de su arco, y por eso consideró que el examen más exigente recién llegará en la serie continental ante el club de Núñez.