Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

El técnico Carlos Giraldo, de Patriotas, fingió una falta y terminó expulsado ante Real Santander - crédito Patriotas

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Patriotas de Boyacá tuvo un buen inicio en el segundo semestre de 2026 en la Primera B, luego de que superara al Internacional de Palmira por 3-1 en Tunja y sumara tres puntos claves no solo en la tabla de posiciones, sino para la reclasificación por la pelea del ascenso.

Sin embargo, el club fue protagonista de una polémica expulsión del técnico Carlos Giraldo, el cual llegó para cumplir con el objetivo de regresar a la primera división, pero en pleno partido fingió una falta por parte de un jugador del Real Santander y provocó un fuerte choque en la cancha.

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De esta manera, los boyacenses se convirtieron en blanco de críticas por la acción del entrenador, la cual fue rechazada por muchos aficionados porque fue innecesaria, sobre todo porque el club se quedó con un punto en su visita a los santandereanos por el Torneo BetPlay.

El supuesto codazo a Carlos Giraldo

La conducta del entrenador Carlos Giraldo desató polémica en el partido Real Santander vs.Patriotas, por la jornada dos del Torneo BetPlay 2026-II, pues fingió un golpe, cayó al suelo y terminó expulsado, una acción que también se viralizó en redes sociales en las últimas horas.

El episodio ocurrió a los 34 minutos, cuando el técnico de Patriotas se acercó a un jugador de Real Santander que se disponía a cobrar un saque de banda, buscó el contacto y luego reclamó un supuesto golpe en el rostro que, según él, merecía la expulsión del rival.

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Este fue el momento cuando Carlos Giraldo colocó su cara en el codo del jugador de Real Santander, para fingir la falta - crédito Captura de video Win Sports

El árbitro central no avaló esa versión y, con apoyo del equipo arbitral y las cámaras disponibles, resolvió amonestar al futbolista por el roce y también a Giraldo por su actuación, pues además causó que se detuviera el compromiso por el choque entre los futbolistas.

Tras esa decisión, el entrenador se encaró con el juez, cuya respuesta fue la tarjeta roja y su salida del terreno de juego, con Patriotas sin director técnico en el banco por el resto del compromiso, pese a que consiguió el punto y se mantiene en la parte alta con cuatro unidades, por delante de Orsomarso, que también tiene cuatro puntos.

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El técnico Carlos Giraldo recibió toda clase de críticas por fingir el codazo y ser expulsado - crédito @WinSportsTV/X

En redes sociales, el video concentró críticas contra Giraldo, con mensajes como: “Qué vergüenza la actitud de ese gamín que llaman dizque DT” y “Parece que Carlos Giraldo es de la misma escuela de Jonathan Risueño; esto ya lo había hecho el español y quedó en ridículo…”.

Así fue el encuentro en Barrancabermeja

Real Santander y Patriotas Boyacá empataron 2-2 este viernes en Bucaramanga, en la segunda fecha del Torneo BetPlay 2026-II, en un partido con alternancia en el marcador, muchas emociones y la expulsión del técnico Carlos Giraldo por fingir un codazo a la cara.

El resultado llegó después de realidades opuestas en el arranque: el equipo santandereano venía de caer 5-1 ante Real Cartagena, mientras que el conjunto boyacense había debutado con un triunfo 3-1 frente a Internacional de Palmira, que lo había colocado en la parte alta de la clasificación.

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Real Santander no pudo llevarse la victoria ante Patriotas y empató 2-2, siendo su primer punto en el segundo semestre de la Primera B - crédito Real Santander

En lo futbolístico, Patriotas se puso en ventaja a los 43 minutos con un penal convertido por Kevin Álvarez. En el segundo tiempo, el local lo dio vuelta con goles de Michel Díaz a los 47′ y Dilan Tapia a los 49′, que ilusionó a los aficionados en el Daniel Villa Zapata.

El 2-2 llegó a los 77 minutos por intermedio de Carlos Copete, tras un error de la defensa de Real Santander. El empate mantuvo la tendencia de cruces parejos entre ambos. Antes de este encuentro, el historial registraba tres victorias para los albicelestes y dos para el conjunto de Tunja, una diferencia mínima que el 2-2 volvió a reflejar.

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