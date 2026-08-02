Niños enternecieron Internet al responder qué harían si fueran directores del colegio por un día: “Pondría tarea a los profesores”

Un grupo de niños de un colegio de Medellín conquistó las redes sociales al exponer, desde una mesa del aula y entre aplausos, sus propuestas más creativas y divertidas sobre lo que harían si fueran directores, en un video que se viralizó rápidamente y desató una ola de reacciones celebrando el ingenio infantil - crédito historiasquesuman.med / Instagram

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Las propuestas de varios niños en un colegio de Medellín se volvieron virales cuando sus respuestas a la pregunta “¿qué harías si fueras director?” desataron una oleada de risas y ovaciones entre sus compañeros.

El video, difundido por la cuenta de Instagram historiasquesuman.med, mostró a los pequeños subidos en una mesa, presentando las propuestas a sus compañeros.

Bajo los aplausos del salón, uno de los niños planteó: “Si yo fuera el director, hacía una piscina”. La reacción fue inmediata: gritos de júbilo desde los niños que estaban sentados en el piso y un ambiente de celebración espontánea.

En la grabación, otro participante propuso: “Si yo fuera director, yo haría un puesto de helados”. De inmediato, el aula volvió a llenarse de vítores, dejando en claro que sus prioridades estaban alineadas con los deseos colectivos.

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El entusiasmo creció cuando uno de los alumnos expresó: “Si yo fuera director, no tuviéramos tareas”. Aquella frase, tan esperada por cualquier estudiante, desencadenó una ovación general.

La creatividad infantil sorprendió a toda la comunidad educativa, tras viralizarse las propuestas de los niños para transformar su colegio en Medellín - crédito historiasquesuman.med / Instagram

La secuencia de ideas continuó con una petición que arrancó risas: “Si yo fuera director, yo hacía una cancha”. El salón no tardó en reaccionar con apoyo, evidenciando el anhelo por más espacios para el juego.

La propuesta más breve y contundente llegó después: “Si yo fuera director, la clase duraría cinco minutos”. Los gritos y aplausos subieron de volumen, como si la sala aprobara por unanimidad la moción.

El último turno, inesperado, trajo una vuelta de tuerca: “Si fuera director, le pondría tarea a los profesores”. Esta intervención fue recibida con una mezcla de sorpresa y carcajadas, reflejando el ingenio y la picardía de los pequeños.

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Las reacciones en redes y el efecto viral del video

El video, compartido en Instagram, acumuló rápidamente comentarios que celebraban tanto la creatividad como el humor de los niños. Usuarios propusieron: “Y si hacemos una campaña para hacerles la cancha??”, mientras que otros ironizaban: “Tienen más propuestas que Abelardo jaja”.

La viralización del video en redes sociales motivó comentarios que destacaron tanto el humor como la empatía de las propuestas de los estudiantes - crédito historiasquesuman.med / Instagram

Una de las respuestas más destacadas fue: “El de las tareas para los profes tiene algún problema con alguno”, reflejando la empatía del público con los planteos infantiles. No faltaron quienes analizaron la lógica detrás de las ideas: “Los 5 minutos de las clases es para ponerle la tarea a los profes, para poder irnos para la cancha, la piscina y el puesto de helados”.

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Las ocurrencias de los niños llevaron a algunos usuarios a bromear sobre cargos escolares: “Director: el que dijo que las clases durarían 5 minutos. Subdirector: el que le pondría tarea a los profesores”. Otros se refirieron al carácter de las propuestas: “Puros discursos populistas jaja”.

Algunos comentarios celebraron la capacidad de síntesis: “El de los 5 min me convenció, tiene mi voto”, mientras que otros compararon a los pequeños con líderes estudiantiles: “Ni los mejores personeros han sacado estás propuestas”. La última intervención, en tono de broma, fue catalogada como una especie de ajuste de cuentas: “El último cobro venganza con su propuesta”.

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Panorama educativo y contexto de la infancia en Medellín

En paralelo a este video, la ciudad de Medellín viene fortaleciendo sus políticas educativas para enfrentar retos asociados a la pobreza y la exclusión. Cerca de 110.000 niños de uno a seis años asisten actualmente a programas oficiales, según datos de la Alcaldía de Medellín.

Las respuestas de los pequeños, desde eliminar tareas hasta pedir clases de cinco minutos, reflejan el deseo de mayor disfrute y participación en la escuela - crédito historiasquesuman.med / Instagram

Las autoridades municipales y regionales han implementado estrategias como el programa Buen Comienzo, que garantiza entre el 70% y el 80% de la alimentación diaria de la primera infancia y ha reducido la desnutrición aguda al 0,4%. Adicionalmente, iniciativas como Escuela Entorno Protector aseguran la presencia de profesionales de apoyo en todas las instituciones oficiales.

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Para disminuir la deserción escolar y fomentar la inclusión, la Secretaría de Educación despliega programas enfocados en la reintegración de niños desescolarizados, además de incentivos económicos a proyectos pedagógicos innovadores.

Estos esfuerzos buscan que ningún niño quede fuera del sistema educativo debido a la pobreza o a condiciones familiares adversas, en un contexto donde el 60% de los niños en Colombia enfrenta dificultades de comprensión lectora, especialmente en zonas de bajos ingresos.