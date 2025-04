Encontraron vivo a Emanuel Morales, estudiante de la Universidad de los Andes que había sido reportado como desaparecido: estaba en un hotel

La familia del joven habría recibido un correo aparentemente falso que indicaría una pista de su paradero - crédito redes sociales/X y Colprensa

Desde el 7 de abril de 2025, la familia del joven Emanuel Morales Botero, de 22 años, lo estuvo buscando, con ayuda de las autoridades, tras su repentina desaparición. El ciudadano salió de su casa para cumplir una cita en una peluquería, ubicada en la zona G de Bogotá, donde se arreglaría para su graduación, que se llevaría a cabo ese mismo día.

Luego de que dejó su hogar para ir al salón de belleza, su celular estaba apagado y sus allegados no supieron de su paradero. Sin embargo, los momentos de angustia cesaron en la tarde del 8 de abril, cuando la Policía Nacional encontró al estudiante de la Universidad de Los Andes en un hotel en Neiva (Huila).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que el joven fue ubicado sobre las 3:15 p. m. en el hotel, sin novedad alguna para reportar. Por ahora se espera que se reencuentre con su familia.

El joven desapareció el mismo día de su graduación como administrador de Empresa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La desaparición de Emanuel Morales

Al parecer, Morales habría decidido no asistir a su ceremonia de graduación para recibir el título de administrador de Empresas y se dirigió a una de las terminales de transporte de Bogotá para tomar una flota hacia el departamento de Huila, después de informar a su familia que tenía una cita en la peluquería.

“Emanuel Morales. Hombre de 22 años, 1,8 metros de altos. Ojos, pelo, barba negro. Salió esta mañana a las 6:45 de la carrera 1 este #74-51 hacia la peluquería Murano de la G”, se lee en la información suministrada por la familia para su búsqueda.

Emanuel Morales nunca llegó a su cita en la peluquería para prepararse para su graduación - crédito @gabrielalonso09 / X

Su novia informó a W Radio que el estudiante nunca llegó a la peluquería, según informaron los funcionarios del establecimiento. Asimismo, contó que tampoco lo encontraron en las zonas del barrio Rosales que solía frecuentar. María Elena Botero, madre de Emanuel Morales, informó a RCN Radio que su hijo dejó su traje de graduación listo en su habitación y se fue. “Vino el teniente Corredor, revisaron su cuarto y todo está como él lo dejó. Estaba su traje listo, lo estábamos esperando aquí en el apartamento para irnos con él”, precisó la ciudadana.

Entonces, sus seres queridos lo reportaron como desaparecido y continuaron su búsqueda. Horas después, recibieron un correo presuntamente falso en el que se les informó que el joven estaba secuestrado y que había sido trasladado a Neiva. No obstante, de acuerdo con el informativo, el universitario habría sido el responsable del envío de dicha información.

Sobre su desaparición hay algunas hipótesis que, hasta el momento, no han sido confirmadas. Una de ellas, revelada por W Radio, indica que Morales habría decidido no asistir a la ceremonia de graduación debido a que no estaría junto con sus compañeros, con quienes esperaba recibir el título. La otra hipótesis tiene que ver con que, presuntamente, el estudiante no cumplía con todos los requisitos para poder graduarse, por lo que habría preferido salir de la ciudad, evitando el evento por completo, que se realizó en el Movistar Arena.

Así puede reportar una desaparición en Colombia

El CTI de la Fiscalía está capacitado para recibir reportes de personas desaparecidas - crédito Fiscalía

Para reportar a una persona como desaparecida se puede informar a la Policía Nacional, al CTI de la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal, a las clínicas u hospitales. Los funcionarios que reciban el reporte buscarán en sus bases de datos y darán aviso a otras instituciones

“Para iniciar este proceso es necesario suministrar todos los datos que permitan la identificación de la persona desaparecida, como prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros. Se debe presentar su documento de identificación donde se visualice el nombre completo, RH, fecha de nacimiento y nacionalidad”, precisó la Alcaldía de Bogotá.