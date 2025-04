Daddy Yankee confesó que sufrió depresión cuando estaba en la cúspide de su carrera: “No tenía nadie con quién hablarlo porque todos dependían de mi”

Daddy Yankee reveló su lucha contra la depresión - crédito Thais Llorca/EFE

En un episodio de la serie Time to Walk, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee compartió detalles profundamente personales sobre su vida, incluyendo su batalla contra la depresión en el momento más alto de su carrera.

El episodio, grabado en inglés y desde Puerto Rico, ofrece un recorrido íntimo por los momentos más significativos de la vida del artista, desde su transición del deporte a la música hasta su lucha por superar los desafíos emocionales.

El intérprete de éxitos como Gasolina y Dura relató cómo un disparo en la pierna truncó su sueño de convertirse en beisbolista profesional, lo que lo llevó a dedicarse por completo a la música.

Sin embargo, a pesar de alcanzar el éxito mundial, Daddy Yankee confesó que hace tres o cuatro años, en el pico de su fama, se sentía solo y deprimido. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional, asistiendo por primera vez a sesiones de terapia psicológica.

Daddy Yankee destacó que su experiencia en terapia le permitió aprender sobre salud mental e inteligencia emocional. Durante las sesiones, su terapeuta le enseñó técnicas de meditación y lo ayudó a comprender cómo funciona su mente. Este proceso no solo le permitió superar su depresión, también lo motivó a romper los estigmas asociados con la salud mental.

“Tuve depresión y no tenía nadie con quién hablarlo porque todos dependían de mi. Una amiga me ayudó a buscar ayuda profesional. Nunca había ido a un psicólogo o terapista. Y fue la mejor decisión que he tomando en vida”, reveló el artista puertorriqueño.

El cantante puertorriqueño reveló que la terapia fue clave para superar su depresión y alentó a sus seguidores a buscar ayuda profesional - crédito @daddyyankee/Instagram

El cantante aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores, alentándolos a buscar ayuda profesional y a hablar con alguien de confianza cuando enfrenten dificultades emocionales. Según explicó, el apoyo adecuado puede marcar una gran diferencia en momentos de crisis: “Puedes sentirte mal, es parte de la naturaleza. Pero no sientas vergüenza de pedir ayuda”.

En el episodio de Time to Walk, Daddy Yankee también compartió cómo el hábito de caminar se ha convertido en una parte esencial de su rutina diaria. El artista utiliza las caminatas por su natal Puerto Rico como una forma de mantenerse centrado y agradecido. Este tiempo de reflexión le permite reconectarse consigo mismo y valorar las cosas simples de la vida.

“La lección que he aprendido es que... nunca hay que rendirse. Es muy importante que crees tus propias oportunidades. Una puerta se cerró para mí, pero la vida acabó abriéndome una puerta más grande. A veces te va a pasar algo bueno en la vida. Sólo tienes que trabajar duro y no rendirte nunca”, añadió el reguetonero.

Daddy Yankee destacó la importancia de hablar sobre salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario - crédito @daddyyankee/Instagram

En 2022, el puertorriqueño anunció su retiro de los escenarios tras el lanzamiento de su último álbum, Legendaddy, y la conclusión de su gira mundial Última Vuelta World Tour. El artista decidió dedicarse a la vida cristiana y a predicar la palabra de Dios. En sus propias palabras, expresó que había llegado el momento de buscar un propósito más allá del éxito profesional.

Daddy Yankee indicó que, durante mucho tiempo, intentó llenar un vacío en su vida con logros materiales y fama, pero finalmente encontró paz en su nueva orientación espiritual. Desde entonces, ha lanzado canciones con mensajes religiosos y ha participado en conferencias cristianas, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria.

Las declaraciones del cantante en Time to Walk generaron reacciones de apoyo en las redes sociales: “Daddy Yankee es una persona que en su vida 💛 de niño, joven y parte de la adultez fue bien frustrante y para mi todo eso es lo que me impresiona”; “Dios mío, has pasado por pruebas duras, firme en la roca 🪨, y dentro del cerco protegido por el Espíritu Santo”; “Que fuerte lo que vivió”.

Daddy Yankee compartió cómo, a pesar de las adversidades, siempre encontró oportunidades para seguir adelante - crédito Marco Bello/REUTERS

El proyecto Time to Walk, diseñado por Apple para fomentar la actividad física y el bienestar emocional, invita a los usuarios a caminar mientras escuchan los relatos de figuras públicas. Cada episodio, que están disponibles en la aplicación Apple Fitness+ para usuarios de iPhone y Apple Watch, así como en Apple Podcasts, tiene una duración aproximada de 30 minutos y ha contado con la participación de artistas como Jennifer López, Lady Gaga y Alicia Keys.