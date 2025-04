Las casas de apuestas están sufriendo por cuenta de la implementación del IVA del 19%: esto dice Fecoljuegos

Fecoljuegos alerta sobre las finanzas de las casas de apuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) lanzó una advertencia sobre el futuro del sector de apuestas en línea en Colombia, tras la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%, una medida impulsada bajo el mandato del presidente Gustavo Petro.

Según el gremio, esta política tributaria está provocando efectos devastadores en la sostenibilidad financiera de las plataformas legales, fomentando además el auge de sitios ilegales que operan al margen de la regulación.

La situación comenzó a deteriorarse desde el mismo momento en que la normativa fiscal entró en vigencia.

Según datos preliminares entregados por Fecoljuegos, los depósitos de los usuarios en plataformas legales cayeron entre un 30% y un 50% durante las primeras semanas. Esta contracción en el capital apostado repercutió de forma directa en los ingresos brutos del sector, los cuales sufrieron una disminución del 30%.

“La implementación del IVA ha generado un cambio radical en el comportamiento del usuario. Aquellos que antes destinaban entre $150.000 y $250.000 mensuales para jugar, hoy ven su capacidad de apuesta reducida de entrada por cuenta del impuesto. Eso los desincentiva y los empuja hacia plataformas ilegales”, advirtió Evert Montero, presidente de Fecoljuegos.

En un intento por mantener a los usuarios dentro del sistema legal y evitar una fuga masiva hacia portales no regulados, los operadores autorizados han recurrido a una estrategia de contención temporal: asumir el IVA a través de bonos promocionales. Esta medida busca aliviar el impacto inmediato en el bolsillo del jugador, pero tiene un límite.

“Los empresarios están haciendo un esfuerzo titánico para sostener la operación. Están absorbiendo el impuesto con bonos para que el jugador no sienta el golpe desde el primer momento, pero esto no es sostenible. Si el Gobierno no realiza ajustes, muchas plataformas se verán obligadas a cerrar o abandonar el mercado colombiano”, enfatizó Montero.

El gremio también advirtió que la permanencia de esta política, sin una revisión técnica, podría agravar la situación. La migración hacia plataformas ilegales no solo reduce el control estatal sobre las apuestas, sino que pone en riesgo el recaudo tributario destinado al sistema de salud, uno de los principales beneficiarios de los recursos que genera esta industria.

“Las plataformas ilegales no pagan impuestos, no ofrecen garantías de seguridad al usuario y distorsionan el mercado. Con esta medida, el Estado está debilitando su propia fuente de ingreso y poniendo en desventaja al operador que cumple la ley”, añadió Montero.

Ante el panorama crítico, Fecoljuegos hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para establecer una mesa técnica de trabajo. El objetivo es construir un indicador de sostenibilidad que permita medir con criterios técnicos el verdadero impacto de la carga impositiva sobre el mercado de apuestas en línea.

Cuáles son las tasas de apuestas que operan en Colombia

En el país operan actualmente más de una docena de casas de apuestas autorizadas por Coljuegos, entre las que se encuentran:

Wplay.co

BetPlay

Codere

Bwin

Zamba

Stake

YaJuego

Rivalo

Sportium

RushBet

Betsson

Luckia Casino

MegApuesta

Todas estas empresas se encuentran cumpliendo con los requisitos legales y aportando al sistema tributario nacional. Sin embargo, según Fecoljuegos, muchas de ellas podrían reconsiderar su permanencia en el país si el panorama tributario no se aclara.

El llamado del gremio es claro al igual que la alerta que lanzaron al respecto: sin diálogo y ajustes urgentes, la industria de apuestas en línea en Colombia podría enfrentar una crisis sin precedentes, afectando no solo a los empresarios, sino a miles de trabajadores y a los millones de pesos que este sector aporta al bienestar social del país.