Juicio a Álvaro Uribe: el exparamilitar alias Víctor aseguró que le mintió a la Corte Suprema sobre la supuesta reunión en la cárcel La Picota

Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, continuó con su declaración en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito audiencia Álvaro Uribe

Este martes 8 de abril de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

La audiencia siguió con la declaración juramentada del exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, testigo clave en el caso.

Alias Víctor ha manifestado en más de una ocasión que el abogado Diego Cadena, que también es investigado por la justicia por estos hechos, supuestamente le habría entregado dineros para declarar a favor del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y supuestamente perjudicar al senador Iván Cepeda.

Cuando fue consultado por la fiscal Marlenne Orjuela por la verdad de la supuesta reunión en la cárcel La Picota en Bogotá, Carlos Enrique Vélez aseguró que le mintió a la Corte Suprema de Justicia sobre el encuentro en la cárcel, donde habrían estado el exparamilitar Pablo Hernán Sierra y el senador Iván Cepeda.

El criminal aseguró que todo fue “falso”. “Yo nunca he hablado con el senador Iván Cepeda”, insistió Carlos Enrique Vélez. Además, precisó que pedía $60 millones “cuando se dañó todo”.

Además, la fiscal Orjuela reveló el audio donde se escucha a alias Víctor decir que iba a revelar toda la verdad a la Corte Suprema de Justicia. “Yo voy a decir la verdad a la Corte con puntos y señales, las pruebas que voy a demostrar contra Uribe y que me venga el mundo encima (…) desde hoy, en este momento, yo soy el enemigo de ustedes, era amigo, ahorita soy el enemigo”, se escucha en el audio revelado por la fiscal.

La Fiscalía General de la Nación reveló el audio de alias ‘Víctor' - crédito audiencia Álvaro Uribe

Contrainterrogatorio

Una vez finalizado el interrogatorio por parte de la fiscal Marlenne Orjuela, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que es el abogado penalista Jaime Granados comenzó con su contrainterrogatorio.

Según Granados, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez ha cambiado su versión en más de cuatro ocasiones, relacionados con la presunta firma en la carta que habría redactado el abogado Diego Cadena, que en su momento era el apoderado del líder natural del Centro Democrático.

Jaime Granados aseguró que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez ha cambiado su versión en más de cuatro ocasiones - crédito @JGranadosPena/X

Asimismo, comentó la supuesta suma que le habría ofrecido Diego Cadena, para que este declarara a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda, supuesta víctima en el caso.

“¿Ese 18 de julio de 2017 le entregaron dinero?”, preguntó Granados. Vélez respondió que “no”, a lo que preguntó el jurista: “¿Firmaron un pagaré?”, a lo que volvió a negar el exparamilitar.

Cuando el abogado Jaime Granados le consultó que si solo había confiado en la palabra de Diego Cadena, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez aseguró que “sí, claro. Entre bandidos nos damos la palabra”.

En la declaración que dio alias Víctor el lunes 7 de abril de 2025, aseguró que el abogado Cadena lo visitó en la cárcel de Palmira, en 2018, donde la habría ofrecido una suma de 200 millones de pesos con el propósito de desmentir las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, exjefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la declaración que dio alias Víctor el lunes 7 de abril de 2025, aseguró que el abogado Cadena lo visitó en la cárcel de Palmira, en 2018, donde la habría ofrecido una suma de 200 millones de peso - crédito @prensapaloq/X/audiencia Uribe

“El dragoneante llegó a la celda y me dijo que me buscaba un abogado, al salir encontré al señor Diego Cadena. Él me dice que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Ahí empezamos a hablar y él me ofreció una plata: 200 millones de pesos para desmentir a Pipintá (Pablo Hernán Sierra)”, señaló Vélez.

Además, precisó que en el encuentro se habría firmado una carta, que, según él, fue escrita con puño y letra por el abogado Diego Cadena.

“Pipintá estaba hablando de las pertenencias del señor aquí acusado (Álvaro Uribe) al grupo paramilitar. Ahí es donde él hace el escrito a puño y letra, y yo se lo firmo a él. La firma y la huella son mías, más el escrito lo hizo él”, aseveró Carlos Enrique Vélez.

Alias Victor también precisó que nunca habló con el senador Iván Cepeda, presunta víctima del juicio contra el líder natural del Centro Democrático.