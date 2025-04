Fuerte agarrón entre Miguel Polo Polo y David Racero: “Pidió 15 días para irse a Marruecos a meterle cacho a su mujer”

Una discusión en el Congreso entre Miguel Polo Polo y David Racero generó polémica, marcada por acusaciones personales durante el control político a miembros del Gobierno - crédito @miguelpolopolo/Instagram -John Paz/Colprensa

El 7 de abril se llevó a cabo un debate de control político convocado por la oposición, con el objetivo de evaluar el desempeño de varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa, Petro Sánchez; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el comisionado para la Paz, Otty Patiño; y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres.

Durante la sesión, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, grabó un video para, según él, evidenciar la ausencia de la bancada oficialista en dicho debate, cuando el legislador del Pacto Histórico, David Racero, intervino, lo que desencadenó un nuevo enfrentamiento entre ambos.

En la discusión, Polo Polo le terminó diciendo “pidió 15 días para irse a Marruecos a meterle cacho a su mujer”.

Miguel Polo Polo compartió en sus redes sociales una grabación en la que se observa su reclamo sobre la ausencia de la mayoría de los representantes de la bancada de Gobierno en el debate de control político. En el video, Polo Polo cuestiona la falta de presencia de los miembros del oficialismo durante la sesión.

Miguel Polo Polo compartió en sus redes sociales un video en el que discutió con David Racero - crédito @MiguelPoloP

Polo Polo respondió a las críticas sobre su presencia en el debate de control político, destacando que él sí asistió a la sesión mientras señalaba la ausencia de los miembros del Pacto Histórico. En sus palabras, cuestionó la falta de participación del oficialismo en la discusión. “Aquí dicen que yo no vengo, pero aquí estoy yo en el debate de control político. Mira dónde está la banca del Pacto Histórico. ¿Dónde está Susana Boreal? ¿Dónde está María Fernanda Carrascal?”

A lo que David Racero, representante del Pacto Histórico, le contestó rápidamente: “Son 188 representantes, no le van a echar la culpa a los del Pacto”.

De igual manera en el video Miguel Polo Polo acusó a sus colegas de intentar levantar la sesión mediante el quórum cuando no les convenía que los opositores hablaran. Visiblemente indignado, expresó: “Ah, no, ustedes son los que están hablando. Póngase serio usted. Mira, entonces, ahora como no les conviene que los representantes hablemos, piden el quórum para levantar la sesión. Los inserios son ellos. Los que le están de respeto a los miembros que da la cámara con ellos”.

Miguel Polo Polo protagonizó un discusión con el representante David Racero - crédito @MiguelPoloP

“Siempre se ausenta y ahora aparece”, respondió Racero a lo que dijo anteriormente Polo Polo, claramente irritado por los comentarios del también representante a la Cámara.

En respuesta a las críticas de David Racero, Miguel Polo Polo no dudó en atacar nuevamente, mencionando irónicamente la ausencia del otro funcionario y acusandolo de haber sido infiel. “15 días te fuiste para Marruecos, 15 días te fuiste para Marruecos a meterle cachete a tu mujer, a meterle cachete a tu mujer, ¿qué nos habla de falta? 15 días en Marruecos de permiso. Falta para meter cacho”, dijo.

En el mismo video, después de la discusión con Racero explicó sobre el debate que “hoy había un debate de control político aquí en la Cámara de Representantes sobre el reclutamiento de menores en el país. Nosotros, como representantes, le cedimos la oportunidad a los funcionarios del gobierno de que hablaran primero, para que nosotros hablara después. Como el debate se extendió durante horas, es común que varios representantes se hubieran ido y, a la hora de terminar, los funcionarios del gobierno no hubiera quórum para continuar con el debate”.

Polo Polo también explicó que, en medio del debate, un miembro del Partido Histórico solicitó verificar el quórum. Sin embargo, debido a la ausencia de varios miembros de esa bancada, el número de congresistas presentes no fue suficiente, lo que obligó a levantar la sesión - crédito Colprensa

Polo Polo también explicó que, en medio del debate, un miembro del Partido Histórico solicitó verificar el quórum. Sin embargo, debido a la ausencia de varios miembros de esa bancada, el número de congresistas presentes no fue suficiente, lo que obligó a levantar la sesión. Según Polo Polo, la falta de presencia de toda la bancada del Gobierno impidió continuar con el debate.

“Un debate importante de varios. Teníamos intervenciones. Íbamos a hablar sobre cifras reales, por ejemplo, como que durante el gobierno de Gustavo Petro el reclutamiento infantil ha aumentado en un 155% en comparación al gobierno del señor Iván Duque. Teníamos varias preguntas para los funcionarios del gobierno, pero no fueron respondidas por la mezquindad de los mismos del Partido Histórico. Se levantó la sesión”, comentó el representante a la Cámara.