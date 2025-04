La ‘sombra’ del ministro de Salud: denuncian que esposa de Alfonso Jaramillo estaría ordenando adjudicar contratos fuera de su jurisdicción

Imagen del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, revisando imágenes de cómo será el primer buque-hospital de Colombia. La embarcación ofrecerá atención en salud de mediana complejidad - crédito Ministerio de Salud

Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, vuelve a ser el centro de una polémica, después de que se denunciara que estaría “metiendo mano” en asuntos ajenos a su competencia dentro la Superintendencia Nacional de Salud.

De hecho, en la mañana del domingo 6 de abril, el periodista Daniel Coronell publicó una columna de opinión para la revista Cambio en la que señaló que Gómez Consuegra, médica y actual superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, “se está tomando atribuciones que no le corresponden” al presionar a funcionarios de manera directa y bajo amenazas para concretar decisiones relacionadas con el proyecto del buque hospital en el Amazonas.

“Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia”, citó Coronell, en referencia a una llamada grabada, aparentemente, entre Gómez Consuegra y un funcionario del hospital involucrado en el contrato del proyecto.

El proyecto del buque hospital, anunciado en agosto de 2022, pretendía destinar 55.000 millones de pesos para la construcción de una embarcación destinada a brindar servicios de salud en comunidades remotas del Amazonas.

Estos son los planos del buque que ahora está en veremos por cuenta de la presunta desfinanciación del proyecto - crédito Ministerio de Salud

Este esfuerzo, impulsado por el Ministerio de Salud, busca beneficiar a la población indígena y resolver graves carencias en el acceso a servicios médicos. Sin embargo, como destacó Coronell, los costos de operación no estaban garantizados, y varios obstáculos, desde errores administrativos hasta falta de consulta con las comunidades afectadas, dificultaron el avance.

A esta problemática se sumó el incremento en los costos de construcción y transporte del buque, señalado por el astillero Cotecmar, encargado de su producción.

En su columna de opinión, Coronell argumentó que la intervención de Gómez Consuegra fue especialmente problemática porque, como representante de la Superintendencia Nacional de Salud, no tiene autoridad sobre un proyecto que, según sus propias declaraciones, corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud.

Sin embargo, la médica habría presionado a los responsables del Hospital San Rafael de Leticia, encargado del manejo del buque, para firmar el contrato “sin importar los riesgos advertidos” por el personal y “de manera express”, explicó Coronell.

La controversia gira en torno a presuntas presiones indebidas de Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud - crédito Carlos Ortega/EFE

Entre los funcionarios que mostraron resistencia figuró Lina Baracaldo, agente interventora del hospital, que cuestionó la viabilidad financiera del proyecto, insistiendo en que sin los recursos adecuados, el buque corría el riesgo de convertirse en “un elefante blanco”.

La llamada telefónica grabada, cuyo contenido detalló Coronell en su publicación, evidenció la postura intransigente de Gómez Consuegra, que, en palabras de Coronell, “a gritos” exigió respeto hacia su cargo y la institución que representa.

“A mí me respetan, yo soy la superintendente. Aquí no más. No les permito una dilación más. Una falta de respeto más con la Superintendencia, con la Alcaldía, con el Ministerio. Es una falta de respeto, es una burla al país, a la Presidencia”, se escucha en el fragmento de audio publicado en Cambio.

Su presión buscaría que los documentos del contrato se ingresaran al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) de inmediato, evitando cualquier dilación.

Imagen de cómo lucirá el primer buque-hospital de Colombia, el cual operará en la costa Pacífica del país - crédito MinSalud

La decisión de Baracaldo y su equipo de no cumplir con esta orden habría tenido consecuencias inmediatas. Tal como lo expone Coronell, “el martes de esta semana, cuatro días después de la llamada, la Superintendencia de Salud emitió una resolución removiéndola del cargo”.

En su lugar, fue nombrada Dennis Amparo Vásquez Arias, que, según Coronell, estaría vinculada políticamente con el Tolima, departamento natal del ministro Jaramillo.

De acuerdo con Coronell, Gómez Consuegra negó en varias ocasiones la existencia de la llamada o su implicación en la controversial gestión del contrato, pese a mostrársele el registro telefónico.

Al ser cuestionada por el periodista sobre el contenido de la grabación, supuestamente aseguró: “Ese proyecto es del resorte del Ministerio de Salud y no de la Superintendencia”.